ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ودي سي يونايتد في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب نو مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين إنتر ميامي ودي سي يونايتد، فجر الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم لموسم 2026-2027.

ويدخل إنتر ميامي المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب القسم الشرقي، برصيد 46 نقطة، ويسعى إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل مواصلة الضغط على المتصدر وتقليص الفارق معه.

ونرصد لكم في السطور التالية، القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ودي سي يونايتد في الدوري الأمريكي 2026، والقنوات الناقلة.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ودي سي يونايتد في الدوري الأمريكي 2026؟

لا تمتلك أي قناة عربية حقوق متابعة الدوري الأمريكي، لكن يمكن متابعة البث المباشر لمباراة إنتر ميامي ودي سي يونايتد عبر الإنترنت عن طريق تطبيق Apple TV.

كيف تشاهد مباراة إنتر ميامي ودي سي يونايتد في الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباراة إنتر ميامي ودي سي يونايتد عبر الإنترنت عن طريق تطبيق Apple TV، وهي الطريق الوحيدة، إذ لا تمتلك أي قناة عربية حقوق متابعة الدوري الأمريكي.

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متى موعد مباراة إنتر ميامي ودي سي يونايتد في الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة إنتر ميامي ودي سي يونايتد في الدوري الأمريكي 2026، هو فجر الأحد 11 أكتوبر 2026 على ملعب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثانية والنصف فجرا (02:30) بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف فجرا (03:30) بتوقيت الإمارات.