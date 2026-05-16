ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وبورتلاند في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل إنتر ميامي ضيفًا على بورتلاند، الإثنين بملعب "نو" في الدوري الأمريكي 2026.

ويريد إنتر ميامي الاستمرار بقوة في حملته للحفاظ على لقب الدوري الأمريكي الذي حققه للمرة الأولى في 2025.

في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وبورتلاند في الدوري الأمريكي 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة إنتر ميامي وبورتلاند في الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة إنتر ميامي وبورتلاند في الدوري الأمريكي 2026 هو يوم الإثنين 17 مايو 2026 على ملعب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة صباحًا بتوقيت السعودية، الثانية بتوقيت الإمارات.

الدوري الأمريكي - الدوري الأمريكي ملعب نو

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وبورتلاند في الدوري الأمريكي 2026؟

لا توجد قناة عربية ناقلة للمباراة الهامة في الدوري الأمريكي، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنتر ميامي وبورتلاند في الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.

نتائج إنتر ميامي وبورتلاند في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات إنتر ميامي وبورتلاند في الخمس مباريات الأخيرة