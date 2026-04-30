ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وأورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل أورلاندو سيتي ضيفًا على إنتر ميامي، الأحد بملعب نو، في الدوري الأمريكي 2026.

ويريد إنتر ميامي الاستمرار بقوة في حملته للحفاظ على لقب الدوري الأمريكي الذي حققه للمرة الأولى في 2025.

في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وأورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة إنتر ميامي وأورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة إنتر ميامي وأورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي 2026 هو يوم الأحد 3 مايو على ملعب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والربع صباحًا بتوقيت السعودية، الثالثة والربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وأورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي 2026؟

لا توجد قناة عربية ناقلة للمباراة الهامة في الدوري الأمريكي، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنتر ميامي وأورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهد البث المباشر لمباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.

