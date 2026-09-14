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الدوري الإسباني
team-logoإلتشي
مانويل مارتينيز فاليرو
team-logoريال مدريد
شاهد على beIN SPORTS 2
مصعب صلاح

ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

إلتشي ضد ريال مدريد
الدوري الإسباني
القنوات الناقلة
إلتشي
ريال مدريد
إسبانيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف نادي إلتشي نظيره ريال مدريد على ملعب "مانويل مارتينيز فاليرو" ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري الإسباني 2026-2027.

ريال مدريد تعثر في مباراة واحدة خلال الموسم الحالي وذلك بالخسارة أمام ريال بيتيس، لكن يبدو أنّ الملكي يعاني خارج ملعبه.

ويبحث الملكي عن الاستعداد لديربي بأفضل شكل ممكن، ولذلك لا بديل عن الفوز خاصة وأنّ برشلونة في الصدارة بالعلامة الكاملة.

أما إلتشي، فلم يفز في أي مباراة حتى الآن ولديه نقطتين فقط في أول 5 جولات ويتواجد في المركز قبل الأخير.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

موعد مباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 هو الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 على ملعب "مانويل مارتينيز فاليرو".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة والنصف مساءً (22:30) بتوقيت السعودية، الحادية عشر والنصف مساءً (23:30) بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإسباني - الجولة 6
مانويل مارتينيز فاليرو


ما القنوات الناقلة لمباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 2.

من معلق مباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

خصصت شبكة بي إن سبورتس حفيظ دراجي للتعليق على المباراة عبر beIN SPORTS 2.



BeIN SPORTS 2


beIN SPORTS HD 2

حفيظ دراجي


كيف تشاهد مباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.


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التشكيل المتوقع لمباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027


التشكيلات المحتملة إلتشي ضد ريال مدريد

4-4-1-1
إلتشي crest
إلتشي
إلتشي
التشكيل
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
4-2-3-1
ماتياس ديتوروماتياس ديتوروفيديريكو ريدوندوفيديريكو ريدوندوفيكتور شوستفيكتور شوستسانغاري بوباسانغاري بوباteam-logoروي ريفيفوفاكوندو بونانوتيفاكوندو بونانوتيتيتي مورينتيتيتي مورينتيJ. MorcilloJ. Morcilloغونزالو فييارغونزالو فييارجيرمان فاليراجيرمان فاليرافرناندو نينيوفرناندو نينيوتيبو كورتواتيبو كورتوادين هويسيندين هويسينأنطونيو روديجرأنطونيو روديجرمارك كوكوريلامارك كوكوريلاترينت ألكسندر أرنولدترينت ألكسندر أرنولدبيرناردو سيلفابيرناردو سيلفاأردا جولرأردا جولرجود بيلينجهامجود بيلينجهامفيديريكو فالفيرديفيديريكو فالفيرديفينيسيوس جونيورفينيسيوس جونيوركيليان مبابيكيليان مبابي
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
4-4-1-1
إلتشي

التشكيلة الأساسية

ريال مدريد

المدرب

  • مارتن أنسيلمي
  • جوزيه مورينيو


نتائج إلتشي وريال مدريد في المباريات الأخيرة


إلتشي

إلتشي - المستوى

COR
ت1-1
برشلونة
خ0-5
راسينج
خ3-2
ريال سوسييداد
خ2-3
أتلتيك بيلباو
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
6/13
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
ريال مدريد

ريال مدريد - المستوى

ريال سوسييداد
ف4-1
مالاجا
ف4-0
بيتيس
خ1-0
إنتر
ف2-1
فاييكانو
ف4-1
الهدف المسجل (المستقبل)
14/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات إلتشي وريال مدريد في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

إلتشيتعادلريال مدريد
0
2
3
الدوري الإسباني
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ريال مدريد
ريال مدريد
4
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إلتشي
إلتشي
1
انتهت
الدوري الإسباني
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إلتشي
إلتشي
2
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ريال مدريد
ريال مدريد
2
انتهت
الدوري الإسباني
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ريال مدريد
ريال مدريد
4
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إلتشي
إلتشي
0
انتهت
الدوري الإسباني
إلتشي badge
إلتشي
إلتشي
0
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
3
انتهت
الدوري الإسباني
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
2
إلتشي badge
إلتشي
إلتشي
2
انتهت
5الأهداف المسجلة15
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5


ترتيب إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
برشلونةبرشلونةبرشلونة
5500214+1715
ف
ف
ف
ف
ف
2
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
5401144+1012
ف
خ
ف
ف
ف
3
ديبورتيفو ألافيسديبورتيفو ألافيسألافيس
5311115+610
خ
ف
ف
ت
ف
4
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
5311106+410
ف
خ
ف
ت
ف
5
إشبيليةإشبيليةإشبيلية
531186+210
ف
ت
خ
ف
ف
6
ديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو لاكورنياCOR
523096+39
ت
ف
ف
ت
ت
7
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
43015509
ف
خ
ف
ف
8
إسبانيولإسبانيولإسبانيول
521285+37
ف
ت
خ
خ
ف
9
أتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباو
521276+17
ت
ف
ف
خ
خ
10
راسينج سانتانديرراسينج سانتانديرراسينج
52129907
ف
خ
ف
خ
ت
11
أوساسوناأوساسوناأوساسونا
521258-37
خ
خ
ف
ف
ت
12
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
6213611-57
خ
ف
ت
ف
خ
13
ليفانتيليفانتيليفانتي
512279-25
خ
ت
ف
ت
خ
14
خيتافيخيتافيخيتافي
512236-35
ت
ت
خ
ف
خ
15
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
604236-34
ت
ت
ت
خ
خ
16
رايو فاليكانورايو فاليكانوفاييكانو
5113814-64
خ
ف
خ
ت
خ
17
مالاجامالاجامالاجا
503228-63
ت
ت
خ
ت
خ
18
فياريالفياريالفياريال
402268-22
خ
خ
ت
ت
19
إلتشيإلتشيإلتشي
5023613-72
ت
خ
خ
خ
ت
20
فالنسيافالنسيافالنسيا
5014110-91
خ
خ
خ
خ
ت
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط


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