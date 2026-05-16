ما القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" مباراة لحساب الجولة 37 من الدوري الإسباني 2025-2026 والتي تجمع إشبيلية بالضيف ريال مدريد.

ريال مدريد مر بموسم كارثي مني فيه بصفر بطولات، بينما إشبيلية مر بموسم معقد ويريد الفكاك من معركة الهبوط.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة إشبيلية وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة إشبيلية وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026، هو الأحد 17 مايو 2026، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني - الدوري الإسباني رامون سانشيز بثخوان

ما القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إشبيلية وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق علي محمد علي.

كيف تشاهد مباراة إشبيلية وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إشبيلية وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة إشبيلية وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026

نتائج إشبيلية وريال مدريد في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات إشبيلية وريال مدريد في المباريات الأخيرة

ترتيب إشبيلية وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026