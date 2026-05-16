ما القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" مباراة لحساب الجولة 37 من الدوري الإسباني 2025-2026 والتي تجمع إشبيلية بالضيف ريال مدريد.
ريال مدريد مر بموسم كارثي مني فيه بصفر بطولات، بينما إشبيلية مر بموسم معقد ويريد الفكاك من معركة الهبوط.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.
ما موعد مباراة إشبيلية وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟
موعد مباراة إشبيلية وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026، هو الأحد 17 مايو 2026، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟
تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إشبيلية وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها
وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق علي محمد علي.
|القنوات الناقلة
|التعليق
|beIN SPORTS 2
|علي محمد علي
|TOD TV
كيف تشاهد مباراة إشبيلية وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟
يمكن مشاهدة مباراة إشبيلية وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".