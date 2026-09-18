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الدوري الإسباني
team-logoإشبيلية
رامون سانشيز بثخوان
team-logoبرشلونة
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

الدوري الإسباني
القنوات الناقلة
برشلونة
إشبيلية ضد برشلونة
إشبيلية
إسبانيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف نادي إشبيلية نظيره برشلونة على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري الإسباني 2026-2027.

برشلونة حقق العلامة الكاملة من 6 مباريات أحرز خلالها 18 نقطة وبأداء مبهر وبداية موسم استثنائية.

بينما يبحث إشبيلية صاحب المركز الخامس عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الكتالوني المذهل.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027؟

موعد مباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 هو السبت 19 سبتمبر 2026 على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً (23:00) بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإسباني - الجولة 7
رامون سانشيز بثخوان


ما القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

من معلق مباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027؟

لم يتم تحديد معلق مباراة إشبيلية وبرشلونة حتى الآن.. وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.



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beIN SPORTS HD 1

-إشبيلية وبرشلونة


كيف تشاهد مباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027


التشكيلات المحتملة إشبيلية ضد برشلونة

4-2-3-1
إشبيلية crest
إشبيلية
إشبيلية
التشكيل
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
4-2-3-1
اوديسياس فلاشوديموساوديسياس فلاشوديموسكيكي سالاسكيكي سالاسغابريال سوازوغابريال سوازوأندريس لوبيزأندريس لوبيزخوان ايغليسياسخوان ايغليسياسM. SierraM. Sierraجون جوريديجون جوريدييوسف فوفانايوسف فوفانالوسيان أغوميلوسيان أغوميفيليكس كوريافيليكس كورياteam-logoR. Ureفويتشيك شتشيسنيفويتشيك شتشيسنيإيريك جارسياإيريك جارسياجيرارد مارتنجيرارد مارتنباو كوبارسيباو كوبارسيتشافي إسبارتتشافي إسبارتبيدريبيدريرودريرودريانتوني جوردونانتوني جوردونلامين ياماللامين يامالفيرمين لوبيزفيرمين لوبيزرافينيارافينيا
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
4-2-3-1
إشبيلية

التشكيلة الأساسية

برشلونة

المدرب

  • لويس جارسيا
  • هانسي فليك


نتائج إشبيلية وبرشلونة في المباريات الأخيرة


إشبيلية

إشبيلية - المستوى

أتلتيك بيلباو
ف1-3
أتلتيكو مدريد
خ1-3
إسبانيول
ت1-1
فالنسيا
ف1-0
COR
ف0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
7/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
برشلونة

برشلونة - المستوى

فاييكانو
ف5-2
فالنسيا
ف0-5
فينورد
ف5-1
ليفانتي
ف2-4
راسينج
ف7-2
الهدف المسجل (المستقبل)
26/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات إشبيلية وبرشلونة في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

إشبيليةتعادلبرشلونة
1
0
4
الدوري الإسباني
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
5
إشبيلية badge
إشبيلية
إشبيلية
2
انتهت
الدوري الإسباني
إشبيلية badge
إشبيلية
إشبيلية
4
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
1
انتهت
الدوري الإسباني
إشبيلية badge
إشبيلية
إشبيلية
1
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
4
انتهت
الدوري الإسباني
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
5
إشبيلية badge
إشبيلية
إشبيلية
1
انتهت
الدوري الإسباني
إشبيلية badge
إشبيلية
إشبيلية
1
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
2
انتهت
9الأهداف المسجلة17
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا5/5


ترتيب إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
برشلونةبرشلونةبرشلونة
6600286+2218
ف
ف
ف
ف
ف
2
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
6501176+1115
ف
ف
خ
ف
ف
3
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
650186+215
ف
ف
ف
خ
ف
4
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
6411146+813
ف
ف
خ
ف
ت
5
إشبيليةإشبيليةإشبيلية
641196+313
ف
ف
ت
خ
ف
6
ديبورتيفو ألافيسديبورتيفو ألافيسألافيس
6312116+510
خ
خ
ف
ف
ت
7
ديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو لاكورنياCOR
623197+29
خ
ت
ف
ف
ت
8
إسبانيولإسبانيولإسبانيول
621397+27
خ
ف
ت
خ
خ
9
أتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباو
521276+17
ت
ف
ف
خ
خ
10
راسينج سانتانديرراسينج سانتانديرراسينج
62131116-57
خ
ف
خ
ف
خ
11
رايو فاليكانورايو فاليكانوفاييكانو
62131015-57
ف
خ
ف
خ
ت
12
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
6213611-57
خ
ف
ت
ف
خ
13
أوساسوناأوساسوناأوساسونا
6213512-77
خ
خ
خ
ف
ف
14
فياريالفياريالفياريال
61231011-15
ف
خ
خ
خ
ت
15
ليفانتيليفانتيليفانتي
512279-25
خ
ت
ف
ت
خ
16
خيتافيخيتافيخيتافي
612337-45
خ
ت
ت
خ
ف
17
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
604236-34
ت
ت
ت
خ
خ
18
فالنسيافالنسيافالنسيا
6114210-84
ف
خ
خ
خ
خ
19
مالاجامالاجامالاجا
6033311-83
خ
ت
ت
خ
ت
20
إلتشيإلتشيإلتشي
6024816-82
خ
ت
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط


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