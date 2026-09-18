ما القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف نادي إشبيلية نظيره برشلونة على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري الإسباني 2026-2027.
برشلونة حقق العلامة الكاملة من 6 مباريات أحرز خلالها 18 نقطة وبأداء مبهر وبداية موسم استثنائية.
بينما يبحث إشبيلية صاحب المركز الخامس عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الكتالوني المذهل.
وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.
متى موعد مباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027؟
موعد مباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 هو السبت 19 سبتمبر 2026 على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".
وتنطلق صافرة البداية في العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً (23:00) بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027؟
حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.
من معلق مباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027؟
لم يتم تحديد معلق مباراة إشبيلية وبرشلونة حتى الآن.. وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.
beIN SPORTS HD 1
-إشبيلية وبرشلونة
كيف تشاهد مباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.
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التشكيل المتوقع لمباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027
التشكيلات المحتملة إشبيلية ضد برشلونة
التشكيلة الأساسية
المدرب
- لويس جارسيا
- هانسي فليك
نتائج إشبيلية وبرشلونة في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات إشبيلية وبرشلونة في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|6
|6
|0
|0
|28
|6
|+22
|18
ف
ف
ف
ف
ف
|2
|6
|5
|0
|1
|17
|6
|+11
|15
ف
ف
خ
ف
ف
|3
|6
|5
|0
|1
|8
|6
|+2
|15
ف
ف
ف
خ
ف
|4
|6
|4
|1
|1
|14
|6
|+8
|13
ف
ف
خ
ف
ت
|5
|6
|4
|1
|1
|9
|6
|+3
|13
ف
ف
ت
خ
ف
|6
|6
|3
|1
|2
|11
|6
|+5
|10
خ
خ
ف
ف
ت
|7
|6
|2
|3
|1
|9
|7
|+2
|9
خ
ت
ف
ف
ت
|8
|6
|2
|1
|3
|9
|7
|+2
|7
خ
ف
ت
خ
خ
|9
|5
|2
|1
|2
|7
|6
|+1
|7
ت
ف
ف
خ
خ
|10
|6
|2
|1
|3
|11
|16
|-5
|7
خ
ف
خ
ف
خ
|11
|6
|2
|1
|3
|10
|15
|-5
|7
ف
خ
ف
خ
ت
|12
|6
|2
|1
|3
|6
|11
|-5
|7
خ
ف
ت
ف
خ
|13
|6
|2
|1
|3
|5
|12
|-7
|7
خ
خ
خ
ف
ف
|14
|6
|1
|2
|3
|10
|11
|-1
|5
ف
خ
خ
خ
ت
|15
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
خ
ت
ف
ت
خ
|16
|6
|1
|2
|3
|3
|7
|-4
|5
خ
ت
ت
خ
ف
|17
|6
|0
|4
|2
|3
|6
|-3
|4
ت
ت
ت
خ
خ
|18
|6
|1
|1
|4
|2
|10
|-8
|4
ف
خ
خ
خ
خ
|19
|6
|0
|3
|3
|3
|11
|-8
|3
خ
ت
ت
خ
ت
|20
|6
|0
|2
|4
|8
|16
|-8
|2
خ
ت
خ
خ
خ