هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoالبرتغال
خوسيه ألفالادي
team-logoويلز
شاهد على beIN SPORTS 3
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وويلز في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
البرتغال ضد ويلز
البرتغال
ويلز
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
البرتغال
ويلز

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وويلز في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف منتخب البرتغال نظيره ويلز على ملعب "جوزيه ألفالادي" ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

البرتغاليون يريدون الحفاظ على اللقب الذي يحملونه بعدما توجوا بالنسخة الماضية فوزا على إسبانيا بركلات الترجيح.


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة البرتغال وويلز في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة البرتغال وويلز في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة البرتغال وويلز في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الخميس 24 سبتمبر 2026 على ملعب "جوزيه ألفالادي".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21.45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.


crest
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 1
خوسيه ألفالادي


ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وويلز في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 3.

من معلق مباراة البرتغال وويلز في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، عامر الخوذيري، للتعليق على مباراة البرتغال وويلز في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.


beIN SPORTS 1


beIN SPORTS HD 3

عامر الخوذيري


كيف تشاهد مباراة البرتغال وويلز في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة البرتغال وويلز في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.


احصل على إنترنت آمن وسريعاشترك الآن!


التشكيل المتوقع لمباراة البرتغال وويلز في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


التشكيلات المحتملة البرتغال ضد ويلز

4-2-3-1
البرتغال crest
البرتغال
البرتغال
التشكيل
ويلز crest
ويلز
ويلز
4-2-3-1
ديوجو كوستاديوجو كوستاجواو كانسيلوجواو كانسيلونونو مينديزنونو مينديزريناتو فيجاريناتو فيجاروبن دياشروبن دياشبيدرو نيتوبيدرو نيتوبرونو فيرنانديزبرونو فيرنانديزجواو فيليكسجواو فيليكسفيتينيافيتينياجواو نيفيسجواو نيفيسكريستيانو رونالدوكريستيانو رونالدودانيل وارددانيل واردJ. DasilvaJ. Dasilvaنيكو ويليامسنيكو ويليامسR. Norrington-DaviesR. Norrington-Daviesteam-logoB. Cabangoجوردان جيمسجوردان جيمسD. JamesD. Jamesديفيد بروكسديفيد بروكسE. AmpaduE. Ampaduteam-logoسوربا توماسبيرنان جونسونبيرنان جونسون
ويلز crest
ويلز
ويلز
4-2-3-1
البرتغال

التشكيلة الأساسية

ويلز

المدرب

  • جورج جيسوس
  • كريغ بيلامي


نتائج البرتغال وويلز في المباريات الأخيرة


البرتغال

البرتغال - المستوى

الكونغو الديمقراطية
ت1-1
أوزباكستان
ف5-0
كولومبيا
ت0-0
كرواتيا
ف2-1
إسبانيا
خ0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
8/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
ويلز

ويلز - المستوى

مقدونيا الشمالية
ف7-1
البوسنة
خ1-1
أيرلندا الشمالية
ت1-1
غانا
ت1-1
رومانيا
خ2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
11/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5

تاريخ مواجهات البرتغال وويلز في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

البرتغالتعادلويلز
2
0
0
بطولة أمم أوروبا (يورو)
البرتغال badge
البرتغال
البرتغال
2
ويلز badge
ويلز
ويلز
0
انتهت
المباريات الودية
البرتغال badge
البرتغال
البرتغال
3
ويلز badge
ويلز
ويلز
0
انتهت
5الأهداف المسجلة0
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/2
سجل كلا الفريقين أهدافًا0/2


ترتيب البرتغال وويلز في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


المجموعة الرابعة

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
الدنماركالدنماركالدنمارك
00000000
2
النرويجالنرويجالنرويج
00000000
3
البرتغالالبرتغالالبرتغال
00000000
4
ويلزويلزويلز
00000000
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
هبوط


إعلان

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل