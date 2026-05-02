الدوري الإسباني
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيول وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل ريال مدريد ضيفًا على نظيره إسبانيول في الجولة 34 من الدوري الإسباني 2025-2026 على ملعب كورنيلا آل برات. 

ريال مدريد صاحب المركز الثاني يسعى لمواصلة المنافسة على اللقب مع برشلونة ولكنه يعيش فترة صعبة خلال الآونة الأخيرة ولم يحقق سوى انتصار وحيد في آخر ست مواجهات.

ما موعد مباراة إسبانيول وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة إسبانيول وريال مدريد في الجولة 34 من الدوري الإسباني 2025-2026، هو الأحد 3 مايو 2026، على ملعب كورنيلا آل برات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيول وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إسبانيول وريال مدريد في الدوري الإسباني، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق حسن العيدروس.

beIN SPORTS 2حسن العيدروس
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إسبانيول وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إسبانيول وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة إسبانيول وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026

13
ماركو دميتروفيتش
22
كارلوس روميرو
23
عمر الهلالي
5
فيرناندو كاليرو
6
ليوندرو كابريرا
11
بيري ميلا
16
سيريل نجونجي
14
رامون تيراتس
4
أوركو غونزاليس
8
ايدواردو ايكسبوزيتو
19
كيكي جارسيا
13
أندري لونين
22
أنطونيو روديجر
12
ترينت ألكسندر أرنولد
23
فيرلان ميندي
24
دين هويسين
14
أوريلين تشواميني
8
فيديريكو فالفيردي
5
جود بيلينجهام
21
براهيم دياز
7
فينيسيوس جونيور
16
غونزالو غارسيا

  • مانويل جونزاليس

  • ألفارو أربيلوا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

نتائج إسبانيول وريال مدريد في المباريات الأخيرة

2/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

8/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
5/5

تاريخ مواجهات إسبانيول وريال مدريد في المباريات الأخيرة

1

انتصار

0

تعادل

4

انتصارات

4

الأهداف المسجلة

12
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب إسبانيول وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026

