Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
المباريات الودية
team-logoإسبانيا
كورنيا إل برات
team-logoمصر
شاهد من أي مكان في العالم عبر
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ومصر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ومصر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف منتخب إسبانيا نظيره المصري في مواجهة ودية قوية ضمن المباريات الودية للتوقف الدولي الخاص بشهر مارس 2026.

إسبانيا انتصرت في المباراة الأولى على صربيا بثلاثية نظيفة، بينما فاز المنتخب المصري برباعية على السعودية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ومصر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة إسبانيا ومصر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة إسبانيا ومصر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026، هو يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، على ملعب كورنيلا آل برات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ومصر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

تمتلك شبكة قنوات أون سبورتس، حقوق بث الكثير من المباريات الودية في التوقف الدولي، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة إسبانيا ومصر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة ON SPORT 1 HD.

القنوات الناقلةالتعليق
ON SPORT 1-
TOD TVعلي محمد علي

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إسبانيا ومصر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إسبانيا ومصر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة إسبانيا ومصر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

البدلاء

المدرب

  • لويس دي لا فوينتي

البدلاء

المدرب

  • حسام حسن

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج إسبانيا ومصر في المباريات الأخيرة

إسبانيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
15/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
1/5

مصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات إسبانيا ومصر في المباريات الأخيرة

إسبانيا

المباراة الأخيرة

مصر

1

انتصار

0

تعادل

0

انتصار

2

الأهداف المسجلة

0
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/1
سجل كلا الفريقين
0/1
إعلان