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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoإسبانيا
رامون سانشيز بثخوان
team-logoكرواتيا
شاهد على beIN SPORTS 2
كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
إنجلترا
إسبانيا
إسبانيا ضد كرواتيا
كرواتيا
إنجلترا
إسبانيا
كرواتيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب رامون سانشيز بيزخوان مواجهة إسبانيا وكرواتيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وتأتي مواجهة إسبانيا وكرواتيا ضمن منافسات المجموعة الثالثة من المستوى الأول، التي تضم إلى جانبهما إنجلترا والتشيك، في مجموعة تشهد منافسة قوية بين منتخباتها.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة إسبانيا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة إسبانيا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة إسبانيا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21.45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.


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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 2
رامون سانشيز بثخوان


ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 2.

كيف تشاهد مباراة إسبانيا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة إسبانيا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



من معلق مباراة إسبانيا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

أسندت قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة إسبانيا وكرواتيا في دروي الأمم الأوروبية 2026-2027 إلى عصام الشوالي.



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beIN SPORTS HD 2

عصام الشوالي


التشكيل المتوقع لمباراة إسبانيا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


التشكيلات المحتملة إسبانيا ضد كرواتيا

4-2-3-1
إسبانيا crest
إسبانيا
إسبانيا
التشكيل
كرواتيا crest
كرواتيا
كرواتيا
4-2-3-1
أوناي سيمونأوناي سيمونمارك كوكوريلامارك كوكوريلاايميريك لابورتايميريك لابورتمارك بوبيلمارك بوبيلباو كوبارسيباو كوبارسيأليخاندرو بايناأليخاندرو باينالامين ياماللامين يامالرودريرودريبيدريبيدريداني أولموداني أولموميكيل أويارزابالميكيل أويارزابالدومينيك ليفاكوفيتشدومينيك ليفاكوفيتشيوشكو جفارديوليوشكو جفارديولجوسيب ستانيشيتشجوسيب ستانيشيتشلوكا فوسكوفيتشلوكا فوسكوفيتشإيفان بيريشيتشإيفان بيريشيتشفرانجو ايفانوفيتشفرانجو ايفانوفيتشبيتار سوسيتشبيتار سوسيتشلوكا سوتشيتشلوكا سوتشيتشماتيو كوفاتشيتشماتيو كوفاتشيتشلوكا مودريتشلوكا مودريتشأنتي بوديميرأنتي بوديمير
كرواتيا crest
كرواتيا
كرواتيا
4-2-3-1
إسبانيا

التشكيلة الأساسية

كرواتيا

المدرب

  • لويس دي لا فوينتي
  • سلافين بيليتش


نتائج إسبانيا وكرواتيا في المباريات الأخيرة


إسبانيا

إسبانيا - المستوى

البرتغال
ف0-1
بلجيكا
ف2-1
فرنسا
ف0-2
الأرجنتين
ف1-0
إنجلترا
ف2-3
الهدف المسجل (المستقبل)
9/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
كرواتيا

كرواتيا - المستوى

إنجلترا
خ4-2
بنما
ف0-1
غانا
ف2-1
البرتغال
خ2-1
تشيكيا
ف1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
8/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات إسبانيا وكرواتيا في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

إسبانياتعادلكرواتيا
4
0
1
بطولة أمم أوروبا (يورو)
إسبانيا badge
إسبانيا
إسبانيا
3
كرواتيا badge
كرواتيا
كرواتيا
0
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
كرواتيا badge
كرواتيا
كرواتيا
0
إسبانيا badge
إسبانيا
إسبانيا
0
انتهت
بطولة أمم أوروبا (يورو)
كرواتيا badge
كرواتيا
كرواتيا
3
إسبانيا badge
إسبانيا
إسبانيا
5
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
كرواتيا badge
كرواتيا
كرواتيا
3
إسبانيا badge
إسبانيا
إسبانيا
2
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
إسبانيا badge
إسبانيا
إسبانيا
6
كرواتيا badge
كرواتيا
كرواتيا
0
انتهت
13الأهداف المسجلة3
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5


ترتيب إسبانيا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


المجموعة الثالثة

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إسبانياإسبانياإسبانيا
110032+13
ف
2
كرواتياكرواتياكرواتيا
110021+13
ف
3
إنجلتراإنجلتراإنجلترا
100123-10
خ
4
تشيكياتشيكياتشيكيا
100112-10
خ
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
هبوط


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