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كأس العالم
team-logoإسبانيا
مرسيدس بنز
team-logoكاب فيردي
شاهد على beIN SPORTS MAX
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وكاب فيردي في كأس العالم 2026؟

القنوات الناقلة
كأس العالم
إسبانيا ضد كاب فيردي
إسبانيا
كاب فيردي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وكاب فيردي في كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

المنتخب الإسباني يستهل مبارياته في الجولة الأولى من دور المجموعات بخوض لقاء يفترص أن يكون في المتناول ضد منتخب كاب فيردي المتطور.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وكاب فيردي في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة إسبانيا وكاب فيردي في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة إسبانيا وكاب فيردي في كأس العالم 2026 هو يوم الإثنين 15 يونيو 2026 على ملعب مرسيدس بنز.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - المجموعة 8
مرسيدس بنز

ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وكاب فيردي في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 وbeIN Max 3 لبث المواجهة بتعليق علي سعيد الكعبي ومحمد بركات.

كيف تشاهد مباراة إسبانيا وكاب فيردي في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إسبانيا وكاب فيردي في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
beIN 4K HDRعلي سعيد الكعبي
beIN Max 1
beIN Max 3محمد بركات
TOD

التشكيل المتوقع لمباراة إسبانيا وكاب فيردي في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة إسبانيا ضد كاب فيردي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • لويس دي لا فوينتي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بوبيستا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج إسبانيا وكاب فيردي في المباريات الأخيرة

إسبانيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

كاب فيردي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين إسبانيا وكاب فيردي في المباريات الأخيرة

ترتيب إسبانيا وكاب فيردي في كأس العالم 2026

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