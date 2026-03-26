ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وصربيا الودية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف منتخب إسبانيا نظيره الصربي في مواجهة ودية قوية ضمن المباريات الودية للتوقف الدولي الخاص بشهر مارس 2026.

المدرب لويس دي لا فوينتي يريد الوقوف على جاهزية أهم عناصره في هذا التوقف الذي سيكون بروفة تمهيدية لما سيحدث في كأس العالم 2026.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وصربيا الودية 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة إسبانيا وصربيا الودية 2026؟

موعد مباراة إسبانيا وصربيا الودية 2026، هو يوم الجمعة 27 مارس، على ملعب لا سيراميكا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وصربيا الودية 2026؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث الكثير من المباريات الودية في التوقف الدولي، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة إسبانيا وصربيا الودية 2026 عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إسبانيا وصربيا الودية 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إسبانيا وصربيا الودية 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة إسبانيا وصربيا الودية 2026

نتائج إسبانيا وصربيا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات إسبانيا وصربيا في المباريات الخمس الأخيرة