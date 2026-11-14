ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب طيران الرياض متروبوليتانو مواجهة قوية تجمع بين إسبانيا وإنجلترا، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الأحد 15 نوفمبر 2026 على ملعب طيران الرياض متروبوليتانو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساء (22:45) مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع (23:45) بتوقيت الإمارات.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 6 15 نوفمبر 2026 - 14:45 طيران الرياض ميتروبوليتانو

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ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حفيظ دراجي، للتعليق على مباراة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2026.

beIN SPORTS HD 1 حفيظ دراجي

كيف تشاهد مباراة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027

نتائج إسبانيا وإنجلترا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات إسبانيا وإنجلترا في المباريات الأخيرة

ترتيب إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027