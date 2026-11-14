ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب طيران الرياض متروبوليتانو مواجهة قوية تجمع بين إسبانيا وإنجلترا، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.
وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.
متى موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟
موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الأحد 15 نوفمبر 2026 على ملعب طيران الرياض متروبوليتانو.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساء (22:45) مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع (23:45) بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟
تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.
من معلق مباراة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟
اختارت شبكة بي إن سبورتس، حفيظ دراجي، للتعليق على مباراة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2026.
beIN SPORTS HD 1
حفيظ دراجي
كيف تشاهد مباراة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.
وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.
التشكيل المتوقع لمباراة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027
التشكيلات المحتملة إسبانيا ضد إنجلترا
التشكيلة الأساسية
المدرب
- لويس دي لا فوينتي
- توماس توخيل
نتائج إسبانيا وإنجلترا في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات إسبانيا وإنجلترا في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027
المجموعة الثالثة
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|5
|5
|0
|0
|14
|5
|+9
|15
ف
ف
ف
ف
ف
|2
|5
|4
|0
|1
|16
|4
|+12
|12
ف
ف
ف
ف
خ
|3
|5
|1
|0
|4
|5
|16
|-11
|3
خ
خ
خ
خ
ف
|4
|5
|0
|0
|5
|2
|12
|-10
|0
خ
خ
خ
خ
خ