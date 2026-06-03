ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والعراق الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يخوض منتخب العراق مباراته الودية ضد مضيفه الإسباني بهدف الوصول بأعلى مستوى ممكن إلى كأس العالم 2026.

المنتخب العراقي متواجد في المجموعة التاسعة والتي تضم أيضًا فرنسا والسنغال والنرويج.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والعراق الودية استعدادًا لكأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة إسبانيا والعراق الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة إسبانيا والعراق الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 هو يوم الخميس 4 يونيو 2026، على ستاد رياثور.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات، العاشرة بتوقيت مصر والسعودية والعراق.

ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والعراق الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر تطبيق.TOD.

ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والعراق الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر تطبيق TOD.

كيف تشاهد مباراة إسبانيا والعراق الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إسبانيا والعراق الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD وبتعليق أحمد البلوشي.

القنوات الناقلة التعليق TOD أحمد البلوشي

التشكيل المتوقع لمباراة إسبانيا والعراق الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

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نتائج إسبانيا والعراق في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات إسبانيا والعراق في المباريات الأخيرة