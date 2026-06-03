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المباريات الودية
team-logoإسبانيا
ريازور
team-logoالعراق
شاهد على TOD TV
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والعراق الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
المباريات الودية
إسبانيا ضد العراق
إسبانيا
العراق

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والعراق الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يخوض منتخب العراق مباراته الودية ضد مضيفه الإسباني بهدف الوصول بأعلى مستوى ممكن إلى كأس العالم 2026.

المنتخب العراقي متواجد في المجموعة التاسعة والتي تضم أيضًا فرنسا والسنغال والنرويج.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والعراق الودية استعدادًا لكأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة إسبانيا والعراق الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة إسبانيا والعراق الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 هو يوم الخميس 4 يونيو 2026، على ستاد رياثور.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات، العاشرة بتوقيت مصر والسعودية والعراق.

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المباريات الودية - مباريات دولية ودية
ريازور

ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والعراق الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر تطبيق.TOD.

ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والعراق الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر تطبيق TOD.

كيف تشاهد مباراة إسبانيا والعراق الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إسبانيا والعراق الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD وبتعليق أحمد البلوشي.

القنوات الناقلةالتعليق
TODأحمد البلوشي

التشكيل المتوقع لمباراة إسبانيا والعراق الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة إسبانيا ضد العراق

إسبانياHome team crest

4-3-3

التشكيل

4-4-2

Home team crestالعراق
23
أوناي سيمون
24
مارك كوكوريلا
12
بيدرو بورو
22
باو كوبارسي
2
مارك بوبيل
20
بيدري
9
جافي
16
رودري
11
يريمي بينو
21
ميكيل أويارزابال
7
فيران توريس
12
جلال حسن حاجم
4
زيد تحسين
3
حسين علي
5
اكام هاشم
23
ميرخاس دوسكي
20
ايمار شير
16
أمير العماري
8
إبراهيم بايش
7
يوسف أمين
18
أيمن حسين
9
علي الحمادي

4-4-2

العراقAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • لويس دي لا فوينتي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • G. Arnold

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج إسبانيا والعراق في المباريات الأخيرة

إسبانيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
1/5

العراق
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ مواجهات إسبانيا والعراق في المباريات الأخيرة

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