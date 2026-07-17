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كأس العالم
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ميتلايف
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس العالم
إسبانيا ضد الأرجنتين
إسبانيا
الأرجنتين

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

مباراة العام دون شك تلك التي تجمع كلًا من إسبانيا والأرجنتين لحساب نهائي كأس العالم 2026، العيون كلها تتوجه صوب ملعب "ميتلايف" للتعرف على بطل العالم بعد 90 دقيقة طاحنة.

إسبانيا وصلت إلى هذه المباراة بعد الفوز بهدفين نظيفين علر فرنسا في نصف النهائي، بينما فازت الأرجنتين على إنجلترا بهدفين مقابل هدف وحيد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026؟

موعد مباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026 هو الأحد 19 يوليو 2026 على ملعب "ميتلايف".
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - النهائي
ميتلايف

ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 و وbeIN Max 2 و  وbeIN Max 3  وbeIN Max 4 بتعليق عربي بجانب قناة 5 beIN Max بتعليق إنجليزي  وbeIN Max 6 بتعليق فرنسي.

كيف تشاهد مباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالمعلق
TOD 
beIN 4K HDR 
beIN Max 1 
beIN Max 2 
beIN Max 3 
beIN Max 4 

التشكيل المتوقع لمباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة إسبانيا ضد الأرجنتين

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • لويس دي لا فوينتي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ليونيل سكالوني

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج إسبانيا والأرجنتين في المباريات الأخيرة

إسبانيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

الأرجنتين
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
5/5

تاريخ المواجهات بين إسبانيا والأرجنتين في المباريات الأخيرة

إسبانيا

آخر 4 مباريات

الأرجنتين

3

انتصارات

0

تعادل

1

انتصار

11

الأهداف المسجلة

7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/4
سجل كلا الفريقين
4/4
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