ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

مباراة العام دون شك تلك التي تجمع كلًا من إسبانيا والأرجنتين لحساب نهائي كأس العالم 2026، العيون كلها تتوجه صوب ملعب "ميتلايف" للتعرف على بطل العالم بعد 90 دقيقة طاحنة.

إسبانيا وصلت إلى هذه المباراة بعد الفوز بهدفين نظيفين علر فرنسا في نصف النهائي، بينما فازت الأرجنتين على إنجلترا بهدفين مقابل هدف وحيد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026؟

موعد مباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026 هو الأحد 19 يوليو 2026 على ملعب "ميتلايف".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 و وbeIN Max 2 و وbeIN Max 3 وbeIN Max 4 بتعليق عربي بجانب قناة 5 beIN Max بتعليق إنجليزي وbeIN Max 6 بتعليق فرنسي.

كيف تشاهد مباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة المعلق TOD beIN 4K HDR beIN Max 1 beIN Max 2 beIN Max 3 beIN Max 4

التشكيل المتوقع لمباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة إسبانيا ضد الأرجنتين التشكيل المتوقع البدلاء المدرب لويس دي لا فوينتي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب ليونيل سكالوني

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج إسبانيا والأرجنتين في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين إسبانيا والأرجنتين في المباريات الأخيرة