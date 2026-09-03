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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoإبسويتش تاون
بورتمان رود
team-logoليفربول
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة إبسويتش تاون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
إبسويتش تاون ضد ليفربول
إبسويتش تاون
ليفربول
الدوري الإنجليزي الممتاز

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة إبسويتش تاون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف إبسويتش تاون نظيره ليفربول في مواجهة قوية في الجولة الثالثة من مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027 وذلك على ملعب بورتمان رود.

وستكون كل الأنظار منصبة على الريدز الطامحين في البداية بشكل أفضل، وتحسين مركزهم الثالث عشر في لائحة ترتيب البريمييرليج.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إبسويتش تاون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة إبسويتش تاون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة إبسويتش تاون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027 لحساب الجولة الثالثة من المسابقة هو يوم الجمعة 4 سبتمبر 2026، على استاد بورتمان رود.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز
إبسويتش تاون crest
إبسويتش تاون
ابسويتش
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
crest
الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 3
بورتمان رود

ما القنوات الناقلة لمباراة إبسويتش تاون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 3 لبث المباراة بتعليق أحمد البلوشي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 3أحمد البلوشي
 
TOD TV

كيف تشاهد مباراة إبسويتش تاون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إبسويتش تاون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

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التشكيل المتوقع لمباراة إبسويتش تاون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027

التشكيلات المحتملة إبسويتش تاون ضد ليفربول

إبسويتش تاونHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestليفربول
37
كييل شيربين
6
عيسى ديوب
24
جاكوب غريافيس
26
دارا أوشي
3
ليف دافيس
10
جوليو إنكيسو
7
عبدول فاتاو إيسهاكو
38
دايزن مايدا
23
ساسا لوكيتش
32
مارسيلينو نونيز
8
S. Egeli
1
أليسون بيكر
30
جيريمي فريمبونج
5
جيريمي جاكيه
4
فيرجيل فان دايك
6
ميلوس كيركيز
18
كودي جاكبو
7
فلوريان فيرتز
23
فيكتور مونيوز
8
دومينيك سوبوسلاي
10
أليكسيس ماك اليستير
9
أليكسندر إيساك

4-2-3-1

ليفربولAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جاري أونيل

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • أندوني إيراولا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج إبسويتش تاون وليفربول في المباريات الأخيرة

ابسويتش
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ليفربول
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ إبسويتش تاون وليفربول في المباريات الأخيرة

ابسويتش

آخر 5 مباريات

ليفربول

0

انتصار

0

تعادل

5

انتصارات

1

الأهداف المسجلة

17
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب إبسويتش تاون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027

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