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دوري أبطال أوروبا
team-logoأي إي ك أثينا
Allwyn Arena
team-logoريال مدريد
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كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة أيك أثينا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري أبطال أوروبا
أي إي ك أثينا ضد ريال مدريد
أي إي ك أثينا
ريال مدريد
إنجلترا
فرنسا
تركيا
إسبانيا
اليونان
المغرب
الجزائر
ألمانيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة أيك أثينا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب ألوين أرينا مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين أيك أثينا وريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة أيك أثينا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة أيك أثينا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة أيك أثينا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو الأربعاء 4 نوفمبر 2026 على ملعب ألوين أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء (20:45) مساء السعودية، العاشرة إلا ربع مساء (21:45) بتوقيت الإمارات.

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دوري أبطال أوروبا - الجولة 4
Allwyn Arena
المباريات التالية
AEK

AEK

دوري أبطال أوروبا

04 نوفمبر 2026

ريال مدريد

ريال مدريد

ما القنوات الناقلة لمباراة أيك أثينا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة أيك أثينا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حفيظ دراجي، للتعليق على مباراة أيك أثينا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.

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حفيظ دراجي

كيف تشاهد مباراة أيك أثينا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة أيك أثينا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة أيك أثينا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

التشكيلات المحتملة أي إي ك أثينا ضد ريال مدريد

4-1-3-2
أي إي ك أثينا crest
أي إي ك أثينا
AEK
التشكيل
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
4-2-3-1
ألبيرتو بريجنوليألبيرتو بريجنوليستافروس بيليوسستافروس بيليوسلازاروس روتالازاروس روتاهارولد موكوديهارولد موكوديفيليبي ريلفاسفيليبي ريلفاسلوفرو مايرلوفرو مايررازفان مارينرازفان مارينK. ArriagaK. Arriagaجواو ماريوجواو ماريولوكا يوفيتشلوكا يوفيتشبارناباس فارغابارناباس فارغاتيبو كورتواتيبو كورتوادين هويسيندين هويسينأنطونيو روديجرأنطونيو روديجرألفارو كاريراسألفارو كاريراسدينزل دومفريسدينزل دومفريسبراهيم ديازبراهيم ديازأردا جولرأردا جولرإدواردو كامافينجاإدواردو كامافينجاجود بيلينجهامجود بيلينجهامبيرناردو سيلفابيرناردو سيلفاكيليان مبابيكيليان مبابي
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
4-1-3-2
أي إي ك أثينا

التشكيلة الأساسية

ريال مدريد

المدرب

  • M. Nikolic
  • جوزيه مورينيو

نتائج أيك أثينا وريال مدريد في المباريات الأخيرة

AEK

AEK - المستوى

شاختار
خ3-1
مان سيتي
خ5-1
PAT
ف5-0
باوك
خ3-1
باناثينايكوس
خ2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
8/13
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
ريال مدريد

ريال مدريد - المستوى

روما
ف3-4
إشبيلية
ف4-1
لايبزيج
ف4-1
برشلونة
ف1-2
راسينج
ف0-3
الهدف المسجل (المستقبل)
17/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات أيك أثينا وريال مدريد في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

أي إي ك أثيناتعادلريال مدريد
0
2
0
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
2
أي إي ك أثينا badge
أي إي ك أثينا
AEK
2
انتهت
دوري أبطال أوروبا
أي إي ك أثينا badge
أي إي ك أثينا
AEK
3
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
3
انتهت
5الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/2
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/2

ترتيب أيك أثينا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
3300145+99
ف
ف
ف
2
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
3300123+99
ف
ف
ف
3
ليفربولليفربولليفربول
3300127+59
ف
ف
ف
4
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
3300105+59
ف
ف
ف
5
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
330074+39
ف
ف
ف
6
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
321072+57
ت
ف
ف
7
آرسنالآرسنالآرسنال
321062+47
ت
ف
ف
8
برشلونةبرشلونةبرشلونة
3201116+56
خ
ف
ف
9
كوموكوموكومو
3201105+56
ف
خ
ف
10
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
320195+46
ف
خ
ف
11
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
320196+36
ف
ف
خ
12
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
320174+36
خ
ف
ف
13
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
320154+16
ف
خ
ف
14
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
3120105+55
ت
ت
ف
15
روماروماروما
311185+34
ف
خ
ت
16
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
311143+14
ت
ف
خ
17
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
311143+14
خ
ف
ت
18
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
31112204
ف
خ
ت
19
فياريالفياريالفياريال
31028803
خ
ف
خ
20
إنترإنترإنتر
310256-13
ف
خ
خ
20
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
310256-13
خ
خ
ف
22
نابولينابولينابولي
310257-23
ف
خ
خ
23
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
310269-33
ف
خ
خ
24
لاسكلاسكLAS
310269-33
ف
خ
خ
25
صباحصباحSAB
310236-33
خ
ف
خ
26
فينوردفينوردفينورد
310248-43
خ
ف
خ
27
لانسلانسلانس
310237-43
خ
خ
ف
28
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
310249-53
خ
ف
خ
29
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
310238-53
خ
خ
ف
29
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
310238-53
خ
ف
خ
31
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
302139-62
ت
خ
ت
32
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
301247-31
ت
خ
خ
33
فايكينجفايكينجVIK
301259-41
خ
ت
خ
34
بورتوبورتوبورتو
300326-40
خ
خ
خ
35
ليلليلليل
3003410-60
خ
خ
خ
36
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
3003113-120
خ
خ
خ
التأهل إلى دور الـ 16

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