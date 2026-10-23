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الدوري الإيطالي
team-logoأودينيزي
فريولي
team-logoميلان
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
أودينيزي ضد ميلان
أودينيزي
ميلان
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد استاد بلو إنرجي لاستقبال مباراة مهمة تجمع أودينيزي وميلان في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة أودينيزي وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة أودينيزي وميلان في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 25 أكتوبر 2026، على استاد بلو إنرجي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساء (22:45) بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع (23:45) بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 8
فريولي


ما القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أودينيزي وميلان في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة أودينيزي وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة أودينيزي وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.


التشكيل المتوقع لمباراة أودينيزي وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة أودينيزي ضد ميلان

3-4-2-1
أودينيزي crest
أودينيزي
أودينيزي
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ميلان crest
ميلان
ميلان
3-4-2-1
مادوكا اوكويمادوكا اوكويعمر سوليتعمر سوليتإينزو إيبوسيإينزو إيبوسينيكولو بيرتولانيكولو بيرتولاحسن كامارحسن كامارميرغيم فوجفوداميرغيم فوجفودااويير زاراغااويير زاراغايسبر كالستروميسبر كالستروميورغن إيكيلينكامبيورغن إيكيلينكامبجيورجي شاكفيتادزيجيورجي شاكفيتادزيكينان ديفيسكينان ديفيسمايك ماينانمايك ماينانماريو خيلاماريو خيلاكوني دي وينتركوني دي وينترستراهينيا بافلوفيتشستراهينيا بافلوفيتشأدريان رابيوأدريان رابيولوكا مودريتشلوكا مودريتشكريستيان بوليسيتشكريستيان بوليسيتشteam-logoدييجو موريرايونس موسىيونس موسىاوماري هوتشينسوناوماري هوتشينسونجونسالو راموسجونسالو راموس
ميلان crest
ميلان
ميلان
3-4-2-1
أودينيزي

التشكيلة الأساسية

ميلان

المدرب

  • كوستا رونيايتش
  • روبن أموريم


نتائج أودينيزي وميلان في المباريات الأخيرة


أودينيزي

أودينيزي - المستوى

إنتر
خ5-3
كالياري
خ0-1
POG
ت1-1
تورينو
خ2-1
ليتشي
خ0-3
الهدف المسجل (المستقبل)
5/12
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
ميلان

ميلان - المستوى

ليتشي
ف3-0
ساسوولو
ت1-1
سالزبورج
ف0-4
أتالانتا
ف3-2
بورنموث
خ3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
11/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات أودينيزي وميلان في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

أودينيزيتعادلميلان
1
0
4
الدوري الإيطالي
ميلان badge
ميلان
ميلان
0
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أودينيزي
أودينيزي
3
انتهت
الدوري الإيطالي
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أودينيزي
أودينيزي
0
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ميلان
ميلان
3
انتهت
الدوري الإيطالي
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أودينيزي
أودينيزي
0
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ميلان
ميلان
4
انتهت
الدوري الإيطالي
ميلان badge
ميلان
ميلان
1
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أودينيزي
أودينيزي
0
انتهت
الدوري الإيطالي
أودينيزي badge
أودينيزي
أودينيزي
2
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ميلان
ميلان
3
انتهت
5الأهداف المسجلة11
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5

ترتيب أودينيزي وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
7610219+1219
ف
ف
ت
ف
ف
2
لاتسيولاتسيولاتسيو
7610144+1019
ف
ف
ف
ت
ف
3
روماروماروما
7520163+1317
ف
ت
ت
ف
ف
4
ميلانميلانميلان
7430147+715
ف
ت
ف
ت
ت
5
كوموكوموكومو
7421127+514
ف
ت
خ
ف
ف
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
7412139+413
ف
خ
ف
ت
ف
7
تورينوتورينوتورينو
84131311+213
ف
ف
ف
ت
خ
8
كالياريكالياريكالياري
741267-113
خ
ت
ف
ف
ف
9
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
732298+111
خ
ت
ف
خ
ت
10
نابولينابولينابولي
7313107+310
خ
ف
ت
ف
خ
11
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
73041011-19
خ
ف
خ
خ
خ
12
ليتشيليتشيليتشي
7304912-39
ف
خ
خ
ف
خ
13
ساسولوساسولوساسوولو
72231214-28
خ
ت
خ
ف
ت
14
مونزامونزامونزا
82151518-37
خ
ف
خ
ف
خ
15
بولونيابولونيابولونيا
7124610-45
خ
ف
ت
خ
ت
16
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
7115916-74
خ
خ
خ
خ
خ
17
جنوىجنوىجنوى
7115513-84
خ
ف
خ
ت
خ
18
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
7115817-94
خ
خ
ت
ف
خ
19
بارمابارمابارما
7115413-94
خ
خ
ف
خ
ت
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
7106616-103
ف
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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