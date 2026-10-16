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الدوري الإيطالي
team-logoأودينيزي
فريولي
team-logoليتشي
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
أودينيزي ضد ليتشي
أودينيزي
ليتشي

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب بلو إنيرجي لاستقبال مباراة مهمة تجمع أودينيزي وليتشي في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

ليتشي يحتل المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط، بينما يحتل أودينيزي المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.


في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة أودينيزي وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة أودينيزي وليتشي في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 18 أكتوبر 2026، على استاد بلو إنيرجي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت السعودية، الثانية والنصف بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 7
فريولي

ما القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أودينيزي وليتشي في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة أودينيزي وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة أودينيزي وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر و مفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر


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التشكيل المتوقع لمباراة أودينيزي وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة أودينيزي ضد ليتشي

3-4-2-1
أودينيزي crest
أودينيزي
أودينيزي
page.match.formation.title
ليتشي crest
ليتشي
ليتشي
4-3-3
مادوكا اوكويمادوكا اوكويعمر سوليتعمر سوليتنيكولو بيرتولانيكولو بيرتولاإينزو إيبوسيإينزو إيبوسيحسن كامارحسن كامارميرغيم فوجفوداميرغيم فوجفوداجيورجي شاكفيتادزيجيورجي شاكفيتادزييورغن إيكيلينكامبيورغن إيكيلينكامبيسبر كالستروميسبر كالستروماويير زاراغااويير زاراغااوناي غوميزاوناي غوميزولاديميرو فالكونيولاديميرو فالكونيGabrielGabrielرافايل فيجارافايل فيجاانتونينو غالوانتونينو غالوجميل سييبيرتجميل سييبيرتصديق فوفاناصديق فوفانايوسف مالحيوسف مالحلاسانا كوليباليلاسانا كوليباليteam-logoA. FatahP. EstebanP. Estebanسانتياغو بيروتيسانتياغو بيروتي
ليتشي crest
ليتشي
ليتشي
3-4-2-1
أودينيزي

التشكيلة الأساسية

ليتشي

المدرب

  • كوستا رونيايتش
  • يوسيبيو دي فرانشيسكو


نتائج أودينيزي وليتشي في المباريات الأخيرة


أودينيزي

أودينيزي - المستوى

لاتسيو
خ1-2
إنتر
خ5-3
كالياري
خ0-1
POG
ت1-1
تورينو
خ2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
6/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
ليتشي

ليتشي - المستوى

روما
خ0-4
كالياري
خ1-0
مونزا
ف3-2
ميلان
خ3-0
بولونيا
خ1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
4/12
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات أودينيزي وليتشي في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

أودينيزيتعادلليتشي
4
0
1
الدوري الإيطالي
ليتشي badge
ليتشي
ليتشي
2
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أودينيزي
أودينيزي
1
انتهت
الدوري الإيطالي
أودينيزي badge
أودينيزي
أودينيزي
3
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ليتشي
ليتشي
2
انتهت
الدوري الإيطالي
ليتشي badge
ليتشي
ليتشي
0
أودينيزي badge
أودينيزي
أودينيزي
1
انتهت
الدوري الإيطالي
أودينيزي badge
أودينيزي
أودينيزي
1
ليتشي badge
ليتشي
ليتشي
0
انتهت
الدوري الإيطالي
ليتشي badge
ليتشي
ليتشي
0
أودينيزي badge
أودينيزي
أودينيزي
2
انتهت
8الأهداف المسجلة4
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب أودينيزي وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
6510188+1016
ف
ت
ف
ف
ف
2
لاتسيولاتسيولاتسيو
6510114+716
ف
ف
ت
ف
ف
3
روماروماروما
6420143+1114
ت
ت
ف
ف
ف
4
كالياريكالياريكالياري
641163+313
ت
ف
ف
ف
خ
5
ميلانميلانميلان
6330115+612
ت
ف
ت
ت
ف
6
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
632195+411
ت
ف
خ
ت
ف
7
كوموكوموكومو
632196+311
ت
خ
ف
ف
ف
8
نابولينابولينابولي
6312106+410
ف
ت
ف
خ
خ
9
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
631297+210
خ
ف
ت
ف
ف
10
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
63038809
ف
خ
خ
خ
ف
11
ساسولوساسولوساسوولو
6222101008
ت
خ
ف
ت
ف
12
تورينوتورينوتورينو
621379-27
ف
ت
خ
ف
خ
13
ليتشيليتشيليتشي
6204612-66
خ
خ
ف
خ
خ
14
بولونيابولونيابولونيا
612357-25
ف
ت
خ
ت
خ
15
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
6114913-44
خ
خ
خ
خ
ف
16
مونزامونزامونزا
6114915-64
خ
ف
خ
ت
خ
17
جنوىجنوىجنوى
6114511-64
ف
خ
ت
خ
خ
18
بارمابارمابارما
6114410-64
خ
ف
خ
ت
خ
19
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
6114714-74
خ
ت
ف
خ
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
6006516-110
خ
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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