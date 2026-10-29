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الدوري الإيطالي
team-logoأودينيزي
فريولي
team-logoروما
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
أودينيزي ضد روما
أودينيزي
روما
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد استاد بلو إنيرجي لاستقبال مباراة مهمة تجمع أودينيزي وروما في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة أودينيزي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة أودينيزي وروما في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 31 أكتوبر 2026، على استاد بلو إنيرجي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت السعودية، التاسعة (21:00) بتوقيت الإمارات.

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الدوري الإيطالي - الجولة 10
فريولي
المباريات التالية
أودينيزي

أودينيزي

الدوري الإيطالي

31 أكتوبر 2026

روما

روما

ما القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أودينيزي وروما في الدوري الإيطالي من خلالها.

كيف تشاهد مباراة أودينيزي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة أودينيزي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.

التشكيل المتوقع لمباراة أودينيزي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027

التشكيلات المحتملة أودينيزي ضد روما

3-4-2-1
أودينيزي crest
أودينيزي
أودينيزي
التشكيل
روما crest
روما
روما
3-5-2
مادوكا اوكويمادوكا اوكويكريستيان كاباسيليكريستيان كاباسيليماتيو بالماماتيو بالماجيمس ابانكواهجيمس ابانكواهجاكوب بيتروفسكيجاكوب بيتروفسكيميرغيم فوجفوداميرغيم فوجفودايسبر كالستروميسبر كالستروميورغن إيكيلينكامبيورغن إيكيلينكامبحسن كامارحسن كامارجيورجي شاكفيتادزيجيورجي شاكفيتادزيكينان ديفيسكينان ديفيسبييرلويغي غولينيبييرلويغي غولينيجيانلوكا مانشينيجيانلوكا مانشينيكونستانتينوس كوليراكيسكونستانتينوس كوليراكيسإيفان نديكاإيفان نديكانيكولو بيسيلينيكولو بيسيليمارتن دي رونمارتن دي رونteam-logoE. Lulliبريان كريستانتيبريان كريستانتيناهويل موليناناهويل موليناماتياس سوليماتياس سوليسانتياغو كاستروسانتياغو كاسترو
روما crest
روما
روما
3-4-2-1
أودينيزي

التشكيلة الأساسية

روما

المدرب

  • كوستا رونيايتش
  • جيان بييرو غاسبيريني

نتائج أودينيزي وروما في المباريات الأخيرة

أودينيزي

أودينيزي - المستوى

POG
ت1-1
تورينو
خ2-1
ليتشي
خ0-3
ميلان
خ0-2
بارما
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
2/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
روما

روما - المستوى

ريال مدريد
خ3-4
جنوى
ف2-0
سلوفان
ف4-0
نابولي
ت3-3
كالياري
ف4-2
الهدف المسجل (المستقبل)
16/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات أودينيزي وروما في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

أودينيزيتعادلروما
1
0
4
الدوري الإيطالي
أودينيزي badge
أودينيزي
أودينيزي
1
روما badge
روما
روما
0
انتهت
الدوري الإيطالي
روما badge
روما
روما
2
أودينيزي badge
أودينيزي
أودينيزي
0
انتهت
الدوري الإيطالي
أودينيزي badge
أودينيزي
أودينيزي
1
روما badge
روما
روما
2
انتهت
الدوري الإيطالي
روما badge
روما
روما
3
أودينيزي badge
أودينيزي
أودينيزي
0
انتهت
الدوري الإيطالي
أودينيزي badge
أودينيزي
أودينيزي
1
روما badge
روما
روما
2
انتهت
3الأهداف المسجلة9
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب أودينيزي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
98102510+1525
ف
ف
ف
ف
ت
2
لاتسيولاتسيولاتسيو
9810227+1525
ف
ف
ف
ف
ف
3
روماروماروما
9630238+1521
ف
ت
ف
ت
ت
4
كوموكوموكومو
9621178+920
ف
ف
ف
ت
خ
5
ميلانميلانميلان
95311811+718
خ
ف
ف
ت
ف
6
نابولينابولينابولي
94231711+614
ف
ت
خ
ف
ت
7
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
84221713+414
ت
ف
خ
ف
ت
8
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
94231110+114
خ
ف
خ
ت
ف
9
تورينوتورينوتورينو
94141414013
خ
ف
ف
ف
ت
10
كالياريكالياريكالياري
9414813-513
خ
خ
خ
ت
ف
11
بولونيابولونيابولونيا
93241212011
ف
ف
خ
ف
ت
12
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
83141415-110
ت
خ
ف
خ
خ
13
جنوىجنوىجنوى
9315813-510
ف
ف
خ
ف
خ
14
ليتشيليتشيليتشي
8305914-59
خ
ف
خ
خ
ف
15
ساسولوساسولوساسوولو
92251422-88
خ
خ
خ
ت
خ
16
مونزامونزامونزا
92161622-67
خ
خ
ف
خ
ف
17
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
9126918-95
ت
خ
خ
خ
خ
18
بارمابارمابارما
9126515-105
ت
خ
خ
خ
ف
19
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
8116919-104
خ
خ
خ
ت
ف
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
9108619-133
خ
خ
ف
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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