ما القنوات الناقلة لمباراة أميد سبورتيف وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف أميد سبورتيف نظيره طرابزون سبور في مواجهة قوية في ثالث مباريات الفريقين في الدوري التركي 2026-2027 وذلك على ملعب سيرانتيبي ديسكي.

محمد صلاح تألق في مباراة الجولة الثانية وسجل هدفين ليقود فريقه للفوز على باشاك شهير.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أميد سبورتيف وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة أميد سبورتيف وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027؟

موعد مباراة أميد سبورتيف وطرابزون سبور في الجولة الثالثة من الدوري التركي 2026-2027 هو يوم الإثنين 31 أغسطس 2026، على استاد سيرانتيبي ديسكي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، العاشرة والنصف بتوقيت الإمارات.

الدوري التركي الممتاز - الجولة 3 31 أغسطس 2026 - 14:30 سيرانتيبي

ما القنوات الناقلة لمباراة أميد سبورتيف وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري التركي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 3 لبث المباراة بتعليق محمد بركات.

كيف تشاهد مباراة أميد سبورتيف وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أميد سبورتيف وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة أميد سبورتيف وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027

التشكيلات المحتملة آميد سبورتيف ضد طرابزون سبور التشكيل المتوقع البدلاء المدرب بيسنيك هاسي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب فاتح تيكي

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نتائج أميد سبورتيف وطرابزون سبور في المباريات الأخيرة

ترتيب أميد سبورتيف وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027