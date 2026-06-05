ما القنوات الناقلة لمباراة أمريكا وألمانيا الودية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يخوض المنتخب الألماني مباراته الودية ضد مضيفه المنتخب الأمريكي بهدف الوصول لأفضل نمط ممكن من الاستعدادات لكأس العالم 2026.

المدرب يوليان ناجلسمان يسعى للوصول للاستعداد بأفضل شكل ممكن للمونديال الذي يطمح فيه المانشافت لتعويض خيبات أمل النسخ السابقة منذ تحقيق اللقب في 2014.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أمريكا وألمانيا الودية 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة أمريكا وألمانيا الودية 2026؟

موعد مباراة أمريكا وألمانيا الودية 2026 هو يوم السبت 6 يونيو 2026، على ستاد سولدر فيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، العاشرة والنصف بتوقيت الإمارات.

المباريات الودية - مباريات دولية ودية سولجر فيلد

ما القنوات الناقلة لمباراة أمريكا وألمانيا الودية 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة أون سبورت التي تملك حقوق العديد من المباريات الودية الدولية.

كيف تشاهد مباراة أمريكا وألمانيا الودية 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أمريكا وألمانيا الودية 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر منصات كورة بلس.

القنوات الناقلة التعليق ON SPORT PLUS -

التشكيل المتوقع لمباراة أمريكا وألمانيا الودية 2026

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات 3 كريس ريتشاردز الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج أمريكا وألمانيا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات أمريكا وألمانيا في المباريات الأخيرة