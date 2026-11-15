هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoألمانيا
الملعب الأولمبي في برلين
team-logoهولندا
شاهد على beIN SPORTS 1شاهد على beIN SPORTS 1 EN
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
ألمانيا ضد هولندا
ألمانيا
هولندا
ألمانيا
هولندا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن الملعب الأولمبي مواجهة قوية تجمع بين ألمانيا وهولندا، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الإثنين 16 نوفمبر 2026 على الملعب الأولمبي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساء (22:45) مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع (23:45) بتوقيت الإمارات.

crest
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 6
الملعب الأولمبي في برلين
المباريات التالية
ألمانيا

ألمانيا

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

16 نوفمبر 2026

هولندا

هولندا

ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حسن العيدروس، للتعليق على مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2026 وسنوافيكم بالتفاصيل في حينها.

beIN SPORTS 1

beIN SPORTS HD 1

حسن العيدروس

كيف تشاهد مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027

تشكيلات البرتغال ضد الدنمارك

4-2-3-1
البرتغال crest
البرتغال
البرتغال
التشكيل
الدنمارك crest
الدنمارك
الدنمارك
4-2-3-1
ديوجو كوستاديوجو كوستاروبن دياشروبن دياشديوجو دالوتديوجو دالوتألبرتو كوستاألبرتو كوستاريناتو فيجاريناتو فيجاجواو فيليكسجواو فيليكسبرونو فيرنانديشبرونو فيرنانديشفيتينيافيتينياروبن نيفيزروبن نيفيزبيدرو نيتوبيدرو نيتوجونسالو راموسجونسالو راموسمادس هيرمانسنمادس هيرمانسنيواكيم أندرسنيواكيم أندرسنO. ProvstgaardO. Provstgaardteam-logoجواكيم مايهليألكسندر باهألكسندر باهغوستاف ايساكسونغوستاف ايساكسونبييري هوبيرجبييري هوبيرجمورتين هيولماندمورتين هيولماندteam-logoمحمد داراميميكيل دامسغاردميكيل دامسغاردراسموس هويلوندراسموس هويلوند
الدنمارك crest
الدنمارك
الدنمارك
4-2-3-1
البرتغال

التشكيلة الأساسية

الدنمارك

البدلاء

المدرب

  • جورج جيسوس
  • بريان ريمر

نتائج ألمانيا وهولندا في المباريات الأخيرة

البرتغال

البرتغال - المستوى

إسبانيا
خ0-1
ويلز
ف1-0
النرويج
ف1-2
الدنمارك
ف2-4
النرويج
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
9/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
الدنمارك

الدنمارك - المستوى

الكونغو الديمقراطية
ت0-0
النرويج
خ3-2
ويلز
ف2-0
البرتغال
خ2-4
ويلز
ف0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
7/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات ألمانيا وهولندا في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

البرتغالتعادلالدنمارك
4
0
1
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
الدنمارك badge
الدنمارك
الدنمارك
2
البرتغال badge
البرتغال
البرتغال
4
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
البرتغال badge
البرتغال
البرتغال
5
الدنمارك badge
الدنمارك
الدنمارك
2
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
الدنمارك badge
الدنمارك
الدنمارك
1
البرتغال badge
البرتغال
البرتغال
0
انتهت
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا
البرتغال badge
البرتغال
البرتغال
1
الدنمارك badge
الدنمارك
الدنمارك
0
انتهت
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا
الدنمارك badge
الدنمارك
الدنمارك
0
البرتغال badge
البرتغال
البرتغال
1
انتهت
8الأهداف المسجلة3
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5

ترتيب ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027

المجموعة الرابعة

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
البرتغالالبرتغالالبرتغال
5401108+212
خ
ف
ف
ف
ف
2
الدنماركالدنماركالدنمارك
5302118+39
ف
ف
خ
ف
خ
3
النرويجالنرويجالنرويج
52039906
ف
خ
خ
خ
ف
4
ويلزويلزويلز
510438-53
خ
خ
ف
خ
خ
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
هبوط

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل