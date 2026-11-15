ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن الملعب الأولمبي مواجهة قوية تجمع بين ألمانيا وهولندا، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الإثنين 16 نوفمبر 2026 على الملعب الأولمبي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساء (22:45) مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع (23:45) بتوقيت الإمارات.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 6 16 نوفمبر 2026 - 14:45 الملعب الأولمبي في برلين

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ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حسن العيدروس، للتعليق على مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2026 وسنوافيكم بالتفاصيل في حينها.

beIN SPORTS HD 1 حسن العيدروس

كيف تشاهد مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027

نتائج ألمانيا وهولندا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات ألمانيا وهولندا في المباريات الأخيرة

ترتيب ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027