الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

المنتخب الألماني يستهل مبارياته في الجولة الأولى من دور المجموعات بخوض لقاء سهل ضد منتخب كوراساو المتأهل للمرة الأولى.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وكوراساو في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة ألمانيا وكوراساو في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة ألمانيا وكوراساو في كأس العالم 2026 هو يوم الأحد 14 يونيو 2026، على ستاد إن آر جي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات.

كأس العالم - المجموعة 5 إن آر جي

ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وكوراساو في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 وbeIN Max 3 لبث المواجهة بتعليق خليل البلوشي ومحمد المبروكي.

كيف تشاهد مباراة ألمانيا وكوراساو في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ألمانيا وكوراساو في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق beIN 4K HDR خليل البلوشي beIN Max 1 beIN Max 3 محمد المبروكي TOD

التشكيل المتوقع لمباراة ألمانيا وكوراساو في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة ألمانيا ضد كوراساو التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جوليان ناجلسمان التشكيل المتوقع البدلاء المدرب ديك أدفوكات

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج ألمانيا وكوراساو في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين ألمانيا وكوراساو في المباريات الأخيرة

ترتيب ألمانيا وكوراساو في كأس العالم 2026