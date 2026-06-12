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كأس العالم
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إن آر جي
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شاهد على beIN SPORTS MAX
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وكوراساو في كأس العالم 2026؟

القنوات الناقلة
كأس العالم
ألمانيا ضد كوراساو
ألمانيا
كوراساو

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وكوراساو في كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

المنتخب الألماني يستهل مبارياته في الجولة الأولى من دور المجموعات بخوض لقاء سهل ضد منتخب كوراساو المتأهل للمرة الأولى.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وكوراساو في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة ألمانيا وكوراساو في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة ألمانيا وكوراساو في كأس العالم 2026 هو يوم الأحد 14 يونيو 2026، على ستاد إن آر جي.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - المجموعة 5
إن آر جي

ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وكوراساو في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 وbeIN Max 3 لبث المواجهة بتعليق خليل البلوشي ومحمد المبروكي.

كيف تشاهد مباراة ألمانيا وكوراساو في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ألمانيا وكوراساو في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
beIN 4K HDRخليل البلوشي
beIN Max 1
beIN Max 3محمد المبروكي
TOD

التشكيل المتوقع لمباراة ألمانيا وكوراساو في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة ألمانيا ضد كوراساو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جوليان ناجلسمان

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ديك أدفوكات

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج ألمانيا وكوراساو في المباريات الأخيرة

ألمانيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
18/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

كوراساو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ المواجهات بين ألمانيا وكوراساو في المباريات الأخيرة

ترتيب ألمانيا وكوراساو في كأس العالم 2026

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