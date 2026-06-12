الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.
المنتخب الألماني يستهل مبارياته في الجولة الأولى من دور المجموعات بخوض لقاء سهل ضد منتخب كوراساو المتأهل للمرة الأولى.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وكوراساو في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.
ما موعد مباراة ألمانيا وكوراساو في كأس العالم 2026؟
موعد مباراة ألمانيا وكوراساو في كأس العالم 2026 هو يوم الأحد 14 يونيو 2026، على ستاد إن آر جي.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وكوراساو في كأس العالم 2026؟
سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.
وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 وbeIN Max 3 لبث المواجهة بتعليق خليل البلوشي ومحمد المبروكي.
كيف تشاهد مباراة ألمانيا وكوراساو في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟
يمكن مشاهدة مباراة ألمانيا وكوراساو في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.
|القنوات الناقلة
|التعليق
|beIN 4K HDR
|خليل البلوشي
|beIN Max 1
|beIN Max 3
|محمد المبروكي
|TOD