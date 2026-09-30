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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoألمانيا
أليانز أرينا
team-logoصربيا
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
ألمانيا ضد صربيا
ألمانيا
صربيا
ألمانيا
صربيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف منتخب ألمانيا نظيره الصربي على ملعب "أليانز أرينا" ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

الفريقان يريدان تحقيق الفوز الأول في مجموعة عقدها اليونانيون بالفوز على ألمانيا وتصدرهم المجموعة التي يحتل الهولنديون وصافتها برصيد 4 نقاط.


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ألمانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ألمانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة ألمانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الخميس 1 أكتوبر 2026 على ملعب "أليانز أرينا".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21.45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

كيف تشاهد مباراة ألمانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ألمانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



من معلق مباراة ألمانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

لم تسند قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة ألمانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 إلى معلق بعد.



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beIN SPORTS HD 1

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التشكيل المتوقع لمباراة ألمانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


التشكيلات المحتملة ألمانيا ضد صربيا

4-2-3-1
ألمانيا crest
ألمانيا
ألمانيا
التشكيل
صربيا crest
صربيا
صربيا
5-4-1
يوناس أوربيغيوناس أوربيغريدل باكوريدل باكووالديمار أنتونوالديمار أنتونمالك ثياومالك ثياوديفيد راومديفيد راومفيتالي جانيلتفيتالي جانيلتاليكسندر بافلوفيتشاليكسندر بافلوفيتشفلوريان فيرتزفلوريان فيرتزكريم أديميكريم أديميسعيد إلمالاسعيد إلمالاجوناثان بوركاردتجوناثان بوركاردتفانيا ميلنكوفيتش سافيتشفانيا ميلنكوفيتش سافيتشteam-logoسردان بابيتشنيمانيا جوديلنيمانيا جوديلكوستا نيدليكوفيتشكوستا نيدليكوفيتشأليكسا تيرزيتشأليكسا تيرزيتشستراهينيا بافلوفيتشستراهينيا بافلوفيتشسيرجي ميلينكوفيتش سافيتشسيرجي ميلينكوفيتش سافيتشألكسندر ستانكوفيتشألكسندر ستانكوفيتشساسا لوكيتشساسا لوكيتشأندريجا زيفكوفيتشأندريجا زيفكوفيتشD. JoveljicD. Joveljic
صربيا crest
صربيا
صربيا
4-2-3-1
ألمانيا

التشكيلة الأساسية

صربيا

المدرب

  • يورجن كلوب
  • فيليكو باونوفيتش


نتائج ألمانيا وصربيا في المباريات الأخيرة


ألمانيا

ألمانيا - المستوى

كوت ديفوار
ف2-1
الإكوادور
خ2-1
باراجواي
خ1-1
هولندا
ت1-1
اليونان
خ0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
5/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
صربيا

صربيا - المستوى

السعودية
ف2-1
كاب فيردي
خ3-0
المكسيك
خ5-1
اليونان
خ1-2
هولندا
خ1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
5/13
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات ألمانيا وصربيا في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

ألمانياتعادلصربيا
2
1
1
المباريات الودية
ألمانيا badge
ألمانيا
ألمانيا
1
صربيا badge
صربيا
صربيا
1
انتهت
كأس العالم
ألمانيا badge
ألمانيا
ألمانيا
0
صربيا badge
صربيا
صربيا
1
انتهت
المباريات الودية
ألمانيا badge
ألمانيا
ألمانيا
2
صربيا badge
صربيا
صربيا
1
انتهت
المباريات الودية
ألمانيا badge
ألمانيا
ألمانيا
1
صربيا badge
صربيا
صربيا
0
انتهت
4الأهداف المسجلة3
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/4
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/4


ترتيب ألمانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


المجموعة الثانية

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
اليوناناليوناناليونان
220031+26
ف
ف
2
هولنداهولنداهولندا
211032+14
ف
ت
3
ألمانياألمانياألمانيا
201112-11
خ
ت
4
صربياصربياصربيا
200224-20
خ
خ
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
هبوط


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