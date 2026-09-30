ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف منتخب ألمانيا نظيره الصربي على ملعب "أليانز أرينا" ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.
الفريقان يريدان تحقيق الفوز الأول في مجموعة عقدها اليونانيون بالفوز على ألمانيا وتصدرهم المجموعة التي يحتل الهولنديون وصافتها برصيد 4 نقاط.
وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ألمانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.
متى موعد مباراة ألمانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟
موعد مباراة ألمانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الخميس 1 أكتوبر 2026 على ملعب "أليانز أرينا".
وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21.45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟
حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.
كيف تشاهد مباراة ألمانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ألمانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.
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من معلق مباراة ألمانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟
لم تسند قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة ألمانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 إلى معلق بعد.
beIN SPORTS HD 1
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التشكيل المتوقع لمباراة ألمانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027
التشكيلات المحتملة ألمانيا ضد صربيا
التشكيلة الأساسية
المدرب
- يورجن كلوب
- فيليكو باونوفيتش
نتائج ألمانيا وصربيا في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات ألمانيا وصربيا في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب ألمانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027
المجموعة الثانية
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|2
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|-2
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