ما القنوات الناقلة لمباراة ألانيا سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب جين بارك مواجهة قوية تجمع بين ألانيا سبور وطرابزون سبور، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري التركي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ألانيا سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ألانيا سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027؟

موعد مباراة ألانيا سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 هو الأحد 8 نوفمبر 2026 على ملعب جين بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة والنصف مساء (18:30) مساء بتوقيت السعودية، السابعة والنصف (19:30) بتوقيت الإمارات.

الدوري التركي الممتاز - الجولة 11 8 نوفمبر 2026 - 10:30 ألانيا أوبا

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ما القنوات الناقلة لمباراة ألانيا سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري التركي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة ألانيا سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، نوفل باشي، للتعليق على مباراة ألانيا سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2026.

beIN SPORTS HD 5 نوفل باشي

كيف تشاهد مباراة ألانيا سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ألانيا سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة ألانيا سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027

نتائج ألانيا سبور وطرابزون سبور في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات ألانيا سبور وطرابزون سبور في المباريات الأخيرة

ترتيب ألانيا سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027