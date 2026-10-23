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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoأستون فيلا
فيلا بارك
team-logoمانشستر سيتي
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
أستون فيلا ضد مانشستر سيتي
أستون فيلا
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب فيلا بارك مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين أستون فيلا ومانشستر سيتي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو السبت 24 أكتوبر 2026 على ملعب فيلا بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا (14:30) بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف (15:30) بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 8
فيلا بارك


ما القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

لم تختر شبكة بي إن سبورتس، عامر الخوذيري، معلقا بعد على مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.


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كيف تشاهد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027


التشكيلات المحتملة أستون فيلا ضد مانشستر سيتي

4-2-3-1
أستون فيلا crest
أستون فيلا
أستون فيلا
page.match.formation.title
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
4-2-3-1
زيون سوزوكيزيون سوزوكيماتي كاشماتي كاشباو توريسباو توريسفيكتور لينديلوففيكتور لينديلوفإيان ماتسنإيان ماتسنجون ماكجينجون ماكجينروس باركليروس باركليبوبكر كامارابوبكر كاماراجواو جوميزجواو جوميزإميليانو بويندياإميليانو بوينديانيكولاس جاكسوننيكولاس جاكسونجيانلويجي دوناروماجيانلويجي دوناروماروبن دياشروبن دياشعبد القادر خوسانوفعبد القادر خوسانوفمارك جويهيمارك جويهييوشكو جفارديوليوشكو جفارديولإليوت أندرسونإليوت أندرسونإليمان ندايإليمان ندايأيوب بوعديأيوب بوعديجيريمي دوكوجيريمي دوكوإنزو فرنانديزإنزو فرنانديزإرلينج هالاندإرلينج هالاند
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
4-2-3-1
أستون فيلا

التشكيلة الأساسية

مانشستر سيتي

المدرب

  • أوناي إيمري
  • إينزو ماريسكا


نتائج أستون فيلا ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة


أستون فيلا

أستون فيلا - المستوى

إشبيلية
ف1-3
برينتفورد
ت2-2
فنربخشه
ف6-0
نيوكاسل
ف0-1
VIK
ف3-1
الهدف المسجل (المستقبل)
15/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
مان سيتي

مان سيتي - المستوى

سندرلاند
ف5-3
ليفربول
ف0-3
سان جيرمان
خ2-4
ابسويتش
ف3-2
AEK
ف5-1
الهدف المسجل (المستقبل)
18/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5


تاريخ مواجهات أستون فيلا ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

أستون فيلاتعادلمانشستر سيتي
3
0
2
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
1
أستون فيلا badge
أستون فيلا
أستون فيلا
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا badge
أستون فيلا
أستون فيلا
1
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
2
أستون فيلا badge
أستون فيلا
أستون فيلا
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا badge
أستون فيلا
أستون فيلا
2
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
4
أستون فيلا badge
أستون فيلا
أستون فيلا
1
انتهت
7الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5


ترتيب أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
7700197+1221
ف
ف
ف
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
7601115+618
ف
ف
خ
ف
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
7511235+1816
ف
ف
ف
ف
ت
4
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
74121713+413
ف
ف
خ
ت
خ
5
ليفربولليفربولليفربول
733198+112
ف
خ
ف
ت
ف
6
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
7241138+510
خ
ت
ف
ت
ت
7
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
724196+310
ت
خ
ت
ف
ت
8
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
724187+110
خ
ت
ف
ت
ت
9
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
723287+19
خ
ت
خ
ت
ت
10
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
73041115-49
خ
ف
خ
ف
خ
11
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
72231014-48
خ
خ
ف
خ
ت
12
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
7223711-48
ف
ت
ف
خ
ت
13
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
7142101007
ت
ت
ت
خ
ت
14
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
7214917-87
خ
ف
ت
خ
ف
15
بورنموثبورنموثبورنموث
7133913-46
ف
خ
خ
ت
ت
16
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
7133610-46
ف
ت
خ
ت
ت
17
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
7205614-86
خ
ف
ف
خ
خ
18
فولهامفولهامفولهام
7124710-35
ف
خ
ت
ت
خ
19
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
712459-45
خ
خ
خ
ف
ت
20
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
7115614-84
خ
خ
خ
خ
ت
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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