ما القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب فيلا بارك مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين أستون فيلا ومانشستر سيتي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي 2026-2027.
وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.
متى موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟
موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو السبت 24 أكتوبر 2026 على ملعب فيلا بارك.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا (14:30) بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف (15:30) بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟
تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.
من معلق مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟
لم تختر شبكة بي إن سبورتس، عامر الخوذيري، معلقا بعد على مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.
beIN SPORTS HD 1
-
كيف تشاهد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.
وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.
التشكيل المتوقع لمباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027
التشكيلات المحتملة أستون فيلا ضد مانشستر سيتي
التشكيلة الأساسية
المدرب
- أوناي إيمري
- إينزو ماريسكا
نتائج أستون فيلا ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات أستون فيلا ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|7
|7
|0
|0
|19
|7
|+12
|21
ف
ف
ف
ف
ف
|2
|7
|6
|0
|1
|11
|5
|+6
|18
ف
ف
خ
ف
ف
|3
|7
|5
|1
|1
|23
|5
|+18
|16
ف
ف
ف
ف
ت
|4
|7
|4
|1
|2
|17
|13
|+4
|13
ف
ف
خ
ت
خ
|5
|7
|3
|3
|1
|9
|8
|+1
|12
ف
خ
ف
ت
ف
|6
|7
|2
|4
|1
|13
|8
|+5
|10
خ
ت
ف
ت
ت
|7
|7
|2
|4
|1
|9
|6
|+3
|10
ت
خ
ت
ف
ت
|8
|7
|2
|4
|1
|8
|7
|+1
|10
خ
ت
ف
ت
ت
|9
|7
|2
|3
|2
|8
|7
|+1
|9
خ
ت
خ
ت
ت
|10
|7
|3
|0
|4
|11
|15
|-4
|9
خ
ف
خ
ف
خ
|11
|7
|2
|2
|3
|10
|14
|-4
|8
خ
خ
ف
خ
ت
|12
|7
|2
|2
|3
|7
|11
|-4
|8
ف
ت
ف
خ
ت
|13
|7
|1
|4
|2
|10
|10
|0
|7
ت
ت
ت
خ
ت
|14
|7
|2
|1
|4
|9
|17
|-8
|7
خ
ف
ت
خ
ف
|15
|7
|1
|3
|3
|9
|13
|-4
|6
ف
خ
خ
ت
ت
|16
|7
|1
|3
|3
|6
|10
|-4
|6
ف
ت
خ
ت
ت
|17
|7
|2
|0
|5
|6
|14
|-8
|6
خ
ف
ف
خ
خ
|18
|7
|1
|2
|4
|7
|10
|-3
|5
ف
خ
ت
ت
خ
|19
|7
|1
|2
|4
|5
|9
|-4
|5
خ
خ
خ
ف
ت
|20
|7
|1
|1
|5
|6
|14
|-8
|4
خ
خ
خ
خ
ت