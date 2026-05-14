أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحتضن ملعب "فيلا بارك" مباراة لحساب الجولة 36 من الدوري الإسباني 2025-2026 والتي تجمع أستون فيلا بالضيف ليفربول.

الفريقان يحتلان المركز الرابع (ليفربول) والخامس (أستون فيلا) في الدوري الإنجليزي، ويطمح كل منهما لضمان الوصول إلى دوري أبطال أوروبا قبل الآخر وإن كانا على الأرجح سيرافقان الثلاثي آرسنال ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد إلى البطولة القارية الكبرى.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة أستون فيلا وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة أستون فيلا وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو الجمعة 15 مايو 2026، على ملعب فيلا بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وليفربول في الدوري الإنجليزي  2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أستون فيلا وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

beIN SPORTS 1 
TOD TV

كيف تشاهد مباراة أستون فيلا وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أستون فيلا وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة أستون فيلا وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026

23
إيميليانو مارتينيز
4
إزري كونسا
14
باو توريس
2
ماتي كاش
12
لوكاس ديجني
27
مورجان روجرز
6
روس باركلي
7
جون ماكجين
21
دوجلاس لويز
8
يوري تيليمانس
11
أولي واتكينز
25
جيورجي مامارداشفيلي
4
فيرجيل فان دايك
17
كورتيس جونز
6
ميلوس كيركيز
5
إبراهيما كوناتي
10
أليكسيس ماك اليستير
38
ريان جرافنبيرخ
8
دومينيك سوبوسلاي
30
جيريمي فريمبونج
7
فلوريان فيرتس
18
كودي جاكبو

المدرب

  • أوناي إيمري

المدرب

  • آرني سلوت

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

نتائج أستون فيلا وليفربول في المباريات الأخيرة

أستون فيلا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ليفربول
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات أستون فيلا وليفربول في المباريات الأخيرة

أستون فيلا

آخر 5 مباريات

ليفربول

0

انتصار

2

تعادلان

3

انتصارات

5

الأهداف المسجلة

12
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب أستون فيلا وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026

