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المباريات الودية
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شاهد على SporTV
كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة أستراليا والبرازيل الودية؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

البرازيل
أستراليا ضد البرازيل
المباريات الودية
أستراليا
القنوات الناقلة
إنجلترا
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البرازيل
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العراق

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة أستراليا والبرازيل الودية.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية إلى استاد سونكورب، لمتابعة المواجهة الودية التي تجمع بين أستراليا والبرازيل، ضمن سلسلة كوينزلاند الكروية خلال شهر سبتمبر 2026.

وتعد هذه المباراة الثانية بين المنتخبين، بعدما انتهت المواجهة الأولى بالتعادل الإيجابي 1-1، لتتجدد المنافسة بين السامبا والكانجورو.

ويُعرف استاد سونكورب أيضًا باسم لانج بارك أو ذا كولدرون، وهو ملعب متعدد الاستخدامات يقع في مدينة بريزبن بولاية كوينزلاند.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة أستراليا والبرازيل الودية والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة أستراليا والبرازيل الودية؟

موعد مباراة أستراليا والبرازيل الودية هو الثلاثاء "فجر الأربعاء" 29 سبتمبر 2026 على استاد سونكورب.

وتنطلق صافرة البداية في الواحدة فجرا (01:00) بتوقيت السعودية، الثانية فجرا (02:00) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة أستراليا والبرازيل الودية؟

لم تُعلن أي شبكة رياضية عربية حتى الآن حصولها على حقوق البث الحصري للمباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كيف تشاهد مباراة أستراليا والبرازيل الودية عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة اللقاء مجانًا داخل أستراليا عبر شبكة Network 10، وفي البرازيل عبر شبكتي SporTV وTV Globo، إلى جانب منصة Paramount+.

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التشكيل المتوقع لمباراة أستراليا والبرازيل الودية



نتائج أستراليا والبرازيل في المباريات الأخيرة


أستراليا

أستراليا - المستوى

تركيا
ف2-0
أمريكا
خ2-0
باراجواي
ت0-0
مصر
خ1-1
البرازيل
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
4/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
البرازيل

البرازيل - المستوى

هايتي
ف3-0
إسكتلندا
ف0-3
اليابان
ف2-1
النرويج
خ1-2
أستراليا
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
10/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات أستراليا والبرازيل في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

أسترالياتعادلالبرازيل
0
1
3
المباريات الودية
أستراليا badge
أستراليا
أستراليا
1
البرازيل badge
البرازيل
البرازيل
1
انتهت
المباريات الودية
أستراليا badge
أستراليا
أستراليا
0
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البرازيل
البرازيل
4
انتهت
المباريات الودية
البرازيل badge
البرازيل
البرازيل
6
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أستراليا
أستراليا
0
انتهت
كأس العالم
البرازيل badge
البرازيل
البرازيل
2
أستراليا badge
أستراليا
أستراليا
0
انتهت
1الأهداف المسجلة13
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/4
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/4



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