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دوري أبطال أوروبا
team-logoأتلتيكو مدريد
طيران الرياض ميتروبوليتانو
team-logoمانشستر يونايتد
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كريم مليم
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ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد
أتلتيكو مدريد
مانشستر يونايتد
إنجلترا
فرنسا
إسبانيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 على ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) مساء السعودية، الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت الإمارات.


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دوري أبطال أوروبا - الجولة 2
طيران الرياض ميتروبوليتانو


ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حفيظ دراجي، للتعليق على مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.


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حفيظ دراجي


كيف تشاهد مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027


التشكيلات المحتملة أتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد

4-4-2
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
التشكيل
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
4-2-3-1
يان أوبلاكيان أوبلاكمارك بوبيلمارك بوبيلدافيد هانكودافيد هانكواليخاندرو جريمالدواليخاندرو جريمالدوكريستيان روميروكريستيان روميروأليخاندرو بايناأليخاندرو باينابابلو باريوسبابلو باريوسجيوليانو سيميونيجيوليانو سيميونيكوكيكوكيخوليان ألفاريزخوليان ألفاريزكانج إن ليكانج إن ليسيني لامينسسيني لامينسديوجو دالوتديوجو دالوتهاري ماغويرهاري ماغويرليني يوروليني يوروليساندرو مارتينيزليساندرو مارتينيزبريان مبيوموبريان مبيوموبرونو فيرنانديزبرونو فيرنانديزماتيوس كونياماتيوس كونياكارلوس باليباكارلوس باليبايوري تيليمانسيوري تيليمانسماركوس راشفوردماركوس راشفورد
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
4-4-2
أتلتيكو مدريد

التشكيلة الأساسية

مانشستر يونايتد

المدرب

  • دييجو سيميوني
  • مايكل كاريك


نتائج أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في المباريات الأخيرة


أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد - المستوى

ليفربول
خ2-1
ريال سوسييداد
ف0-3
أوساسونا
ف4-0
ريال مدريد
ف2-1
ألافيس
ف1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
12/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
مان يونايتد

مان يونايتد - المستوى

SAB
ف4-0
مان سيتي
خ0-1
برايتون
خ2-3
فولهام
ت1-1
توتنهام
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
8/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

أتلتيكو مدريدتعادلمانشستر يونايتد
2
1
1
وديات الأندية
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
2
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
1
انتهت
وديات الأندية
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
0
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
1
انتهت
دوري أبطال أوروبا
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
0
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
1
انتهت
دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
1
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
1
انتهت
4الأهداف المسجلة3
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/4
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/4


ترتيب أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
110061+53
ف
2
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
110050+53
ف
3
برشلونةبرشلونةبرشلونة
110051+43
ف
4
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
110040+43
ف
5
كوموكوموكومو
110041+33
ف
6
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
110031+23
ف
6
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
110031+23
ف
8
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
110020+23
ف
9
لانسلانسلانس
110032+13
ف
9
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
110032+13
ف
9
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
110032+13
ف
12
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
110032+13
ف
13
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
110021+13
ف
13
ليفربولليفربولليفربول
110021+13
ف
15
آرسنالآرسنالآرسنال
110010+13
ف
16
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
110010+13
ف
17
روماروماروما
10101101
ت
17
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
10101101
ت
19
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
10101101
ت
19
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
10101101
ت
21
فياريالفياريالفياريال
100123-10
خ
22
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
100123-10
خ
22
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
100123-10
خ
22
ليلليلليل
100123-10
خ
25
إنترإنترإنتر
100112-10
خ
25
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
100112-10
خ
27
لاسكلاسكLAS
100101-10
خ
27
نابولينابولينابولي
100101-10
خ
29
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
100113-20
خ
29
فايكينجفايكينجVIK
100113-20
خ
31
بورتوبورتوبورتو
100102-20
خ
32
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
100114-30
خ
33
فينوردفينوردفينورد
100115-40
خ
34
صباحصباحSAB
100104-40
خ
35
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
100116-50
خ
36
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
100105-50
خ
التأهل إلى دور الـ 16


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