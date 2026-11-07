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الدوري الإسباني
team-logoأتلتيكو مدريد
طيران الرياض ميتروبوليتانو
team-logoبرشلونة
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد ضد برشلونة
أتلتيكو مدريد
برشلونة
إسبانيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب طيران الرياض متروبوليتانو مواجهة قوية تجمع بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027؟

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 هو الأحد 8 نوفمبر 2026 على ملعب طيران الرياض متروبوليتانو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء (23:00) مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل (00:00) بتوقيت الإمارات.

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الدوري الإسباني - الجولة 12
طيران الرياض ميتروبوليتانو
المباريات التالية
أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

08 نوفمبر 2026

برشلونة

برشلونة

ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حسن العيدروس، للتعليق على مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2026.

beIN SPORTS 1

beIN SPORTS HD 1

حسن العيدروس

كيف تشاهد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027

التشكيلات المحتملة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة

4-4-2
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
التشكيل
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
4-2-3-1
يان أوبلاكيان أوبلاكدافيد هانكودافيد هانكوماركوس يورينتيماركوس يورينتياليخاندرو جريمالدواليخاندرو جريمالدومارك بوبيلمارك بوبيلجيوليانو سيميونيجيوليانو سيميونيأليخاندرو بايناأليخاندرو بايناكوكيكوكيبابلو باريوسبابلو باريوسكانج إن ليكانج إن ليخوليان ألفاريزخوليان ألفاريزجوان جارسياجوان جارسياجيرارد مارتنجيرارد مارتنباو كوبارسيباو كوبارسيجواو كانسيلوجواو كانسيلوإيريك جارسياإيريك جارسياانتوني جوردونانتوني جوردونفيرمين لوبيزفيرمين لوبيزلامين ياماللامين يامالبيدريبيدريفرينكي دي يونجفرينكي دي يونجرافينيارافينيا
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
4-4-2
أتلتيكو مدريد

التشكيلة الأساسية

برشلونة

المدرب

  • دييجو سيميوني
  • هانسي فليك

نتائج أتلتيكو مدريد وبرشلونة في المباريات الأخيرة

أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد - المستوى

إسبانيول
ف0-1
شتوتجارت
ت1-1
ديبورتيفو
ف1-0
ليفانتي
ف0-2
بايرن ميونخ
خ0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
5/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
برشلونة

برشلونة - المستوى

بيتيس
ف2-5
سان جيرمان
خ4-2
ريال مدريد
خ1-2
ألافيس
ف6-1
أستون فيلا
ف3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
17/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات أتلتيكو مدريد وبرشلونة في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

أتلتيكو مدريدتعادلبرشلونة
2
0
3
دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
1
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
2
انتهت
دوري أبطال أوروبا
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
0
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
2
انتهت
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
1
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
2
انتهت
كأس ملك إسبانيا
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
3
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
0
انتهت
كأس ملك إسبانيا
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
4
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
0
انتهت
8الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027

#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
برشلونةبرشلونةبرشلونة
1110014612+3430
ف
خ
ف
ف
ف
2
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
11911228+1428
ف
ف
ف
ف
ف
3
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
119022810+1827
ف
ف
ف
ف
خ
4
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
117221815+323
ف
ت
خ
ف
ت
5
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
116142020019
خ
ف
ف
ف
ف
6
إشبيليةإشبيليةإشبيلية
125341719-218
ت
خ
ف
خ
ت
7
أتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباو
114431410+416
ت
ف
ف
خ
ت
8
ديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو
123631514+115
ت
ف
خ
ت
خ
9
راسينج سانتانديرراسينج سانتانديرراسينج
124261730-1314
ف
خ
ف
خ
ت
10
ديبورتيفو ألافيسديبورتيفو ألافيسألافيس
123451517-213
ت
خ
ت
خ
خ
11
فياريالفياريالفياريال
113351515012
خ
ف
ت
خ
ف
12
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
112631010012
خ
ت
ف
ت
ف
13
إسبانيولإسبانيولإسبانيول
123361314-112
ت
ف
خ
خ
ت
14
رايو فاليكانورايو فاليكانوفاييكانو
103341520-512
ف
خ
ت
ت
ف
15
خيتافيخيتافيخيتافي
11335816-812
ف
خ
ت
خ
ف
16
أوساسوناأوساسوناأوساسونا
123361122-1112
ت
خ
خ
ف
خ
17
إلتشيإلتشيإلتشي
112451418-410
خ
ف
ت
ت
ف
18
ليفانتيليفانتيليفانتي
112451621-510
خ
خ
ف
ت
ت
19
فالنسيافالنسيافالنسيا
11236817-99
ف
خ
ت
ت
خ
20
مالاجامالاجامالاجا
12057923-145
خ
خ
ت
خ
ت
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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