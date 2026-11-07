ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب طيران الرياض متروبوليتانو مواجهة قوية تجمع بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027؟

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 هو الأحد 8 نوفمبر 2026 على ملعب طيران الرياض متروبوليتانو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء (23:00) مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل (00:00) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني - الجولة 12 8 نوفمبر 2026 - 15:00 طيران الرياض ميتروبوليتانو

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ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حسن العيدروس، للتعليق على مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2026.

beIN SPORTS HD 1 حسن العيدروس

كيف تشاهد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027

نتائج أتلتيكو مدريد وبرشلونة في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات أتلتيكو مدريد وبرشلونة في المباريات الأخيرة

ترتيب أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027