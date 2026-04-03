تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإسباني
team-logoأتلتيكو مدريد
طيران الرياض ميتروبوليتانو
team-logoبرشلونة
ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

برشلونة
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد ضد برشلونة
أتلتيكو مدريد

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف أتلتيكو مدريد نظيره برشلونة في الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني 2025-2026 على ملعب طيران الرياض متروبوليتانو. 

برشلونة صاحب المركز الأول يسعى لمواصلة الاقتراب من اللقب أكثر فأكثر ولكنه يواجه خصمًا عنيدًا بحجم أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث في جدول الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026، هو السبت 4 أبريل 2026، على ملعب طيران الرياض متروبوليتانو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني - الدوري الإسباني
طيران الرياض ميتروبوليتانو

ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

القنوات الناقلة	المعلق
beIN SPORTS 1علي سعيد الكعبي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026

تشكيلات أتلتيكو مدريد ضد برشلونة

أتلتيكو مدريد

4-4-2

التشكيل

4-2-3-1

برشلونة
1
خوان موسو
23
نيكولاس غونزاليس
16
ناهويل مولينا
24
روبين لو نورماند
15
كليمونت لينغليت
20
جيوليانو سيميوني
11
تياغو ألمادا
21
أوبيد فارغاس
6
C
كوكي
10
أليخاندرو باينا
7
أنطوان جريزمان
13
جوان جارسيا
18
جيرارد مارتن
2
جواو كانسيلو
4
C
رونالد أراوخو
5
باو كوبارسي
8
بيدري
14
ماركوس راشفورد
16
فيرمين لوبيز
24
إيريك جارسيا
10
لامين يامال
20
داني أولمو

أتلتيكو مدريد
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • دييجو سيميوني

برشلونة
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • هانسي فليك

الإصابات واللاعبون الموقوفون

نتائج أتلتيكو مدريد وبرشلونة في المباريات الأخيرة

أتلتيكو مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

برشلونة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
15/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات أتلتيكو مدريد وبرشلونة في المباريات الأخيرة

أتلتيكو مدريد

آخر 5 مباريات

برشلونة

1

انتصار

0

تعادل

4

انتصارات

7

الأهداف المسجلة

11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026

إعلان