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دوري أبطال أوروبا
team-logoأتلتيكو مدريد
طيران الرياض ميتروبوليتانو
team-logoبايرن ميونخ
شاهد على beIN SPORTS 5
كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد ضد بايرن ميونخ
أتلتيكو مدريد
بايرن ميونخ
إنجلترا
فرنسا
تركيا
إسبانيا
اليونان
المغرب
الجزائر
ألمانيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 على ملعب أليانز أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء (23:00) مساء السعودية، الثانية عشر مساء (00:00) بتوقيت الإمارات.

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دوري أبطال أوروبا - الجولة 4
طيران الرياض ميتروبوليتانو
المباريات التالية
أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

03 نوفمبر 2026

بايرن ميونخ

بايرن ميونخ

ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، علي محمد علي، للتعليق على مباراة أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.

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علي محمد علي

كيف تشاهد مباراة أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

التشكيلات المحتملة أتلتيكو مدريد ضد بايرن ميونخ

4-4-2
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
التشكيل
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
4-2-3-1
يان أوبلاكيان أوبلاكاليخاندرو جريمالدواليخاندرو جريمالدودافيد هانكودافيد هانكوكريستيان روميروكريستيان روميرومارك بوبيلمارك بوبيلماركوس يورينتيماركوس يورينتيبابلو باريوسبابلو باريوسأليخاندرو بايناأليخاندرو بايناجيوليانو سيميونيجيوليانو سيميونيأديمولا لوكمانأديمولا لوكمانخوليان ألفاريزخوليان ألفاريززفن أولريخزفن أولريخناثانيال براونناثانيال براوندايوت أوباميكانودايوت أوباميكانوكونراد لايمركونراد لايمرجوناثان تاهجوناثان تاهيوزوا كيميشيوزوا كيميشتوم بيشوفتوم بيشوفاليكسندر بافلوفيتشاليكسندر بافلوفيتشألفونسو ديفيزألفونسو ديفيزلينارت كارللينارت كارلهاري كينهاري كين
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
4-4-2
أتلتيكو مدريد

التشكيلة الأساسية

بايرن ميونخ

المدرب

  • دييجو سيميوني
  • فنسنت كومباني

نتائج أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ في المباريات الأخيرة

أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد - المستوى

مان يونايتد
ف2-0
إسبانيول
ف0-1
شتوتجارت
ت1-1
ديبورتيفو
ف1-0
ليفانتي
ف0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
7/1
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
بايرن ميونخ

بايرن ميونخ - المستوى

لايبزيج
ف6-1
آرسنال
ت2-2
فرايبورج
ف1-3
FCM
ف6-1
دورتموند
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
19/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5

تاريخ مواجهات أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

أتلتيكو مدريدتعادلبايرن ميونخ
1
1
3
دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
1
بايرن ميونخ badge
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
1
انتهت
دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونخ badge
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
4
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
0
انتهت
دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونخ badge
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
1
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
0
انتهت
دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
1
بايرن ميونخ badge
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
0
انتهت
دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونخ badge
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
2
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
1
انتهت
3الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
3300145+99
ف
ف
ف
2
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
3300123+99
ف
ف
ف
3
ليفربولليفربولليفربول
3300127+59
ف
ف
ف
4
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
3300105+59
ف
ف
ف
5
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
330074+39
ف
ف
ف
6
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
321072+57
ت
ف
ف
7
آرسنالآرسنالآرسنال
321062+47
ت
ف
ف
8
برشلونةبرشلونةبرشلونة
3201116+56
خ
ف
ف
9
كوموكوموكومو
3201105+56
ف
خ
ف
10
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
320195+46
ف
خ
ف
11
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
320196+36
ف
ف
خ
12
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
320174+36
خ
ف
ف
13
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
320154+16
ف
خ
ف
14
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
3120105+55
ت
ت
ف
15
روماروماروما
311185+34
ف
خ
ت
16
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
311143+14
ت
ف
خ
17
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
311143+14
خ
ف
ت
18
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
31112204
ف
خ
ت
19
فياريالفياريالفياريال
31028803
خ
ف
خ
20
إنترإنترإنتر
310256-13
ف
خ
خ
20
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
310256-13
خ
خ
ف
22
نابولينابولينابولي
310257-23
ف
خ
خ
23
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
310269-33
ف
خ
خ
24
لاسكلاسكLAS
310269-33
ف
خ
خ
25
صباحصباحSAB
310236-33
خ
ف
خ
26
فينوردفينوردفينورد
310248-43
خ
ف
خ
27
لانسلانسلانس
310237-43
خ
خ
ف
28
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
310249-53
خ
ف
خ
29
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
310238-53
خ
خ
ف
29
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
310238-53
خ
ف
خ
31
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
302139-62
ت
خ
ت
32
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
301247-31
ت
خ
خ
33
فايكينجفايكينجVIK
301259-41
خ
ت
خ
34
بورتوبورتوبورتو
300326-40
خ
خ
خ
35
ليلليلليل
3003410-60
خ
خ
خ
36
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
3003113-120
خ
خ
خ
التأهل إلى دور الـ 16

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