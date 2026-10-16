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الدوري الأمريكي
team-logoأتلانتا يونايتد
مرسيدس بنز
team-logoإنتر ميامي
شاهد على Apple TV
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة أتلانتا يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
إنتر ميامي
الدوري الأمريكي
أتلانتا يونايتد ضد إنتر ميامي
أتلانتا يونايتد
الولايات المتحدة

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة أتلانتا يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 .. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب بيستا مرسيدس بنز مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين أتلانتا يونايتد وإنتر ميامي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم 2026.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة أتلانتا يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة أتلانتا يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة أتلانتا يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 هو الأحد 18 أكتوبر 2026 على ملعب "بيستا مرسيدس بنز".

وتنطلق صافرة البداية في الثانية والنصف فجرا (02:30) بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف فجرا (03:30) بتوقيت الإمارات.

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الدوري الأمريكي - الجولة 30
مرسيدس بنز


ما القنوات الناقلة لمباراة أتلانتا يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

لا توجد قناة عربية ناقلة لمباريات الدوري الأمريكي، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد مباراة أتلانتا يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباريات إنتر ميامي ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.


التشكيل المتوقع لمباراة أتلانتا يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي


تشكيلات إنتر ميامي ضد نيويورك سيتي

4-3-3
إنتر ميامي crest
إنتر ميامي
إنتر ميامي
page.match.formation.title
نيويورك سيتي crest
نيويورك سيتي
نيويورك سيتي
4-2-3-1
دايني سانت كليردايني سانت كليركاسيميروكاسيميروسيرجيو ريغيلونسيرجيو ريغيلونteam-logoMicaelteam-logoغونزالو لوجان ميليرودريجو دي بولرودريجو دي بولteam-logoدافيد أيالاماتياس جالارزاماتياس جالارزاteam-logoجيرمان بيرتيراميلويس سواريزلويس سواريزليونيل ميسيليونيل ميسيمات فريزمات فريزteam-logoتياغو مارتينيزteam-logoN. Cavalloteam-logoجيمس ساندزteam-logoتايفون غرايإيدين أونيلإيدين أونيلteam-logoأوغستين أوخيداteam-logoأندريس بيريابيني تراوريبيني تراوريteam-logoنيكولاس فرنانديز ميركاوteam-logoألونسو مارتينيز
نيويورك سيتي crest
نيويورك سيتي
نيويورك سيتي
4-3-3
إنتر ميامي

التشكيلة الأساسية

نيويورك سيتي

البدلاء

المدرب

  • كريستيان كيلي غونزاليز
  • P. Jansen


نتائج أتلانتا يونايتد وإنتر ميامي في المباريات الأخيرة


إنتر ميامي

إنتر ميامي - المستوى

ناشفيل
ت2-2
كروز آزول
ف2-0
سان دييجو
ت2-2
كولومبوس كرو
خ2-1
دي سي يونايتد
ف4-0
الهدف المسجل (المستقبل)
11/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
نيويورك سيتي

نيويورك سيتي - المستوى

نيو إنجلاند
خ1-2
ريال سالت ليك
ف0-2
ريد بولز
خ0-1
أتلانتا يونايتد
ت2-2
شيكاغو فاير
خ2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
6/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات أتلانتا يونايتد وإنتر ميامي في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

إنتر مياميتعادلنيويورك سيتي
3
2
0
الدوري الأمريكي
نيويورك سيتي badge
نيويورك سيتي
نيويورك سيتي
2
إنتر ميامي badge
إنتر ميامي
إنتر ميامي
3
انتهت
الدوري الأمريكي
إنتر ميامي badge
إنتر ميامي
إنتر ميامي
5
نيويورك سيتي badge
نيويورك سيتي
نيويورك سيتي
1
انتهت
الدوري الأمريكي
نيويورك سيتي badge
نيويورك سيتي
نيويورك سيتي
0
إنتر ميامي badge
إنتر ميامي
إنتر ميامي
4
انتهت
الدوري الأمريكي
إنتر ميامي badge
إنتر ميامي
إنتر ميامي
2
نيويورك سيتي badge
نيويورك سيتي
نيويورك سيتي
2
انتهت
الدوري الأمريكي
نيويورك سيتي badge
نيويورك سيتي
نيويورك سيتي
1
إنتر ميامي badge
إنتر ميامي
إنتر ميامي
1
انتهت
15الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5


ترتيب أتلانتا يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي


الشرقي

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
ناشفيلناشفيلناشفيل
2920636322+4166
ف
ف
ف
ف
ت
2
إنتر مياميإنتر مياميإنتر ميامي
29141057050+2052
ف
ف
خ
ت
ت
3
نيو إنجلاند ريفولوشننيو إنجلاند ريفولوشننيو إنجلاند
29154104841+749
ف
خ
خ
ف
ف
4
شيكاغو فايرشيكاغو فايرشيكاغو فاير
2914695243+948
خ
ف
ف
ف
خ
5
شارلوتشارلوتتشارلوت
2913795143+846
خ
ف
خ
ف
ت
6
فيلادلفيا يونيونفيلادلفيا يونيونفيلادلفيا يونيون
29136105946+1345
ف
ف
ف
ف
ف
7
أورلاندو سيتيأورلاندو سيتيأورلاندو سيتي
29115135469-1538
ت
ف
خ
خ
ف
8
نيويورك ريد بولزنيويورك ريد بولزريد بولز
29106133954-1536
خ
ف
خ
ف
ف
9
سينسيناتيسينسيناتيسينسيناتي
2899106068-836
خ
ف
خ
ت
ت
10
نيويورك سيتينيويورك سيتينيويورك سيتي
2989124240+233
خ
خ
ت
خ
ف
11
تورونتوتورونتوتورونتو
29712104455-1133
ت
ف
خ
خ
خ
12
دي سي يونايتددي سي يونايتددي سي يونايتد
2871293647-1133
ف
خ
ت
خ
ت
13
كولومبوس كروكولومبوس كروكولومبوس كرو
2995154447-332
ف
خ
ف
ف
خ
14
أتلانتا يونايتدأتلانتا يونايتدأتلانتا يونايتد
2986153648-1230
ف
خ
ت
ف
ت
15
مونتريالمونتريالمونتريال
2966173559-2424
خ
خ
ف
خ
خ
Championship Eastern Conference Playoff
CONCACAF Champions League

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