يستعد ملعب نيو بالانس أرينا لاستقبال مباراة مهمة تجمع أتالانتا وإنتر في الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي 2026-2027.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
متى موعد مباراة أتالانتا وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
موعد مباراة أتالانتا وإنتر في الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 22 نوفمبر 2026، على ملعب نيو بالانس أرينا.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشر إلا الربع (22:45) بتوقيت السعودية، الثانية عشر إلا الربع (23:45) بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أتالانتا وإنتر في الكالتشيو من خلالها.
كيف تشاهد مباراة أتالانتا وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة أتالانتا وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.
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التشكيل المتوقع لمباراة أتالانتا وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027
التشكيلات المحتملة أتالانتا ضد إنتر
التشكيلة الأساسية
المدرب
- موريتزيو ساري
- كريستيان كيفو
نتائج أتالانتا وإنتر في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات أتالانتا وإنتر في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب أتالانتا وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|11
|9
|2
|0
|25
|9
|+16
|29
ت
ف
ف
ف
ف
|2
|11
|9
|1
|1
|28
|13
|+15
|28
ف
خ
ف
ف
ف
|3
|11
|8
|3
|0
|31
|10
|+21
|27
ف
ف
ف
ت
ف
|4
|11
|7
|3
|1
|23
|13
|+10
|24
ف
ف
خ
ف
ف
|5
|11
|7
|2
|2
|18
|10
|+8
|23
خ
ف
ف
ف
ف
|6
|11
|6
|2
|3
|24
|15
|+9
|20
خ
ف
ف
ت
ف
|7
|11
|5
|3
|3
|15
|12
|+3
|18
ت
ف
خ
ف
خ
|8
|11
|5
|2
|4
|16
|14
|+2
|17
ف
ف
ف
ف
خ
|9
|11
|5
|1
|5
|10
|15
|-5
|16
ف
خ
خ
خ
خ
|10
|11
|4
|3
|4
|18
|14
|+4
|15
ت
خ
ف
ت
خ
|11
|11
|4
|2
|5
|15
|17
|-2
|14
ت
خ
خ
ف
ف
|12
|11
|4
|2
|5
|17
|20
|-3
|14
ف
خ
ت
ت
خ
|13
|11
|4
|1
|6
|11
|16
|-5
|13
خ
ف
ف
ف
خ
|14
|11
|3
|1
|7
|12
|22
|-10
|10
ت
خ
خ
خ
ف
|15
|11
|2
|3
|6
|17
|25
|-8
|9
ت
ف
ت
خ
خ
|16
|11
|2
|2
|7
|9
|17
|-8
|8
خ
ف
ت
خ
خ
|17
|11
|2
|2
|7
|16
|29
|-13
|8
خ
خ
خ
خ
خ
|18
|11
|2
|1
|8
|17
|25
|-8
|7
خ
خ
خ
خ
ف
|19
|11
|2
|0
|9
|8
|21
|-13
|6
ف
خ
خ
خ
ف
|20
|11
|1
|2
|8
|12
|25
|-13
|5
خ
خ
ت
خ
خ