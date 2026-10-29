ما القنوات الناقلة لمباراة أبها والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي أبها نظيره الاتحاد على ملعب "مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية" ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة في مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.

الاتحاد يريد مواصلة المنافسة على اللقب في ظل صراع محتدم، بينما أبها يطمح للفكاك من المركز الأخير بنتيجة إيجابية.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة أبها والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة أبها والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة أبها والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو الجمعة 30 أكتوبر 2026 على ملعب "مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية".

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وتنطلق صافرة البداية في الثالثة والنصف عصرا (15:30) بتوقيت السعودية، الرابعة والنصف (16:30) بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة أبها والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة مباراة أبها والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.

دوري روشن السعودي - الجولة 12 30 أكتوبر 2026 - 08:30 مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة أبها والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

من معلق مباراة أبها والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

اختارت شبكة ثمانية كلا من جعفر الصليح وسعد يحيى، للتعليق على مباراة أبها والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027

ثمانية ثمانية سعد يحيى

جعفر الصليح

كيف تشاهد مباراة أبها والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة أبها والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة أبها والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027

نتائج أبها والاتحاد في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات أبها والاتحاد في المباريات الأخيرة

ترتيب أبها والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027