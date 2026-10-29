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دوري روشن السعودي
team-logoأبها
مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية
team-logoالاتحاد
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة أبها والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
الشباب ضد الأهلي
الشباب
الأهلي
المملكة العربية السعودية

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة أبها والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي أبها نظيره الاتحاد على ملعب "مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية" ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة في مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.

الاتحاد يريد مواصلة المنافسة على اللقب في ظل صراع محتدم، بينما أبها يطمح للفكاك من المركز الأخير بنتيجة إيجابية.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة أبها والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة أبها والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة أبها والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو الجمعة 30 أكتوبر 2026 على ملعب "مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية".

المباريات التالية
الشباب

الشباب

دوري روشن السعودي

30 أكتوبر 2026

الأهلي

الأهلي

وتنطلق صافرة البداية في الثالثة والنصف عصرا (15:30) بتوقيت السعودية، الرابعة والنصف (16:30) بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة أبها والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة مباراة أبها والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.

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دوري روشن السعودي - الجولة 12
مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة أبها والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

القمر

عرب سات

التردد

11919

الاستقطاب

أفقي (H)

معدل الترميز

27500

معدل الخطأ

3/4

من معلق مباراة أبها والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

اختارت شبكة ثمانية كلا من جعفر الصليح وسعد يحيى، للتعليق على مباراة أبها والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027

ثمانيةثمانية

ثمانية

سعد يحيى
جعفر الصليح

كيف تشاهد مباراة أبها والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة أبها والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة أبها والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027

التشكيلات المحتملة الشباب ضد الأهلي

المدرب

  • توماس ليتستش

نتائج أبها والاتحاد في المباريات الأخيرة

الشباب

الشباب - المستوى

الخلود
خ2-1
الفيحاء
ت0-0
التعاون
ف3-0
الفيصلي
ت2-2
الفتح
ف1-3
الهدف المسجل (المستقبل)
9/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
الأهلي

الأهلي - المستوى

الفتح
ف0-4
الوصل
ف1-3
الفيحاء
ف2-3
الخليج
ف4-1
الغرافة
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
16/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات أبها والاتحاد في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

الشبابتعادلالأهلي
1
1
3
دوري روشن السعودي
الشباب badge
الشباب
الشباب
2
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
5
انتهت
دوري روشن السعودي
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
1
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الشباب
الشباب
1
انتهت
دوري روشن السعودي
الشباب badge
الشباب
الشباب
3
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
1
انتهت
دوري روشن السعودي
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
3
الشباب badge
الشباب
الشباب
2
انتهت
دوري روشن السعودي
الشباب badge
الشباب
الشباب
1
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
2
انتهت
9الأهداف المسجلة12
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا5/5

ترتيب أبها والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027

#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
الهلالالهلالالهلال
10901309+2127
ف
ف
ف
ف
خ
2
النصرالنصرالنصر
10811238+1525
ف
ف
ف
ت
ف
3
القادسيةالقادسيةالقادسية
118122612+1425
خ
ف
ف
ف
ت
4
الاتحادالاتحادالاتحاد
107212010+1023
ف
ف
خ
ف
ف
5
الأهليالأهليالأهلي
107032713+1421
ف
ف
ف
ف
خ
6
نيومنيومنيوم
11614169+719
ف
خ
خ
ت
ف
7
الاتفاقالاتفاقالاتفاق
115331716+118
ف
خ
ف
ت
ت
8
الدرعيةالدرعيةالدرعية
11434911-215
خ
ف
ت
خ
ت
9
الخليجالخليجالخليج
122731118-713
ت
خ
ف
ف
ت
10
الخلودالخلودالخلود
103341421-712
خ
خ
خ
خ
ف
11
الرياضالرياضالرياض
103341119-812
ف
خ
ت
ف
ت
12
الشبابالشبابالشباب
102531414011
ف
ت
ف
ت
خ
13
الحزمالحزمالحزم
122551317-411
ت
ت
خ
خ
ت
14
الفيصليالفيصليالفيصلي
112451220-810
ف
خ
ت
ف
خ
15
الفيحاءالفيحاءالفيحاء
111551219-78
ت
خ
خ
ت
ت
16
الفتحالفتحالفتح
111371023-136
خ
خ
ف
خ
خ
17
التعاونالتعاونالتعاون
11047519-144
خ
خ
ت
خ
خ
18
أبهاأبهاأبها
10028618-122
خ
خ
خ
ت
خ
AFC Champions League
هبوط

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