ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وهال سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب الإمارات مواجهة قوية تجمع بين آرسنال وهال سيتي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة آرسنال وهال سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة آرسنال وهال سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة آرسنال وهال سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو السبت 7 نوفمبر 2026 على ملعب الإمارات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساء (18:00) مساء بتوقيت السعودية، السابعة مساء (19:00) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 10 7 نوفمبر 2026 - 10:00 ملعب الإمارات

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ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وهال سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة آرسنال وهال سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، عصام الشوالي، للتعليق على مباراة آرسنال وهال سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2026.

beIN SPORTS HD 1 عصام الشوالي

كيف تشاهد مباراة آرسنال وهال سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة آرسنال وهال سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال وهال سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027

نتائج آرسنال وهال سيتي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات آرسنال وهال سيتي في المباريات الأخيرة

ترتيب آرسنال وهال سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027