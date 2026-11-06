هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoآرسنال
ملعب الإمارات
team-logoهال سيتي
شاهد على beIN SPORTS 1شاهد على beIN SPORTS 1 EN
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وهال سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
آرسنال ضد هال سيتي
آرسنال
هال سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز
إنجلترا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وهال سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب الإمارات مواجهة قوية تجمع بين آرسنال وهال سيتي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة آرسنال وهال سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة آرسنال وهال سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة آرسنال وهال سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو السبت 7 نوفمبر 2026 على ملعب الإمارات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساء (18:00) مساء بتوقيت السعودية، السابعة مساء (19:00) بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 10
ملعب الإمارات
المباريات التالية
آرسنال

آرسنال

الدوري الإنجليزي الممتاز

07 نوفمبر 2026

هال سيتي

هال سيتي

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وهال سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة آرسنال وهال سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، عصام الشوالي، للتعليق على مباراة آرسنال وهال سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2026.

beIN SPORTS 1

beIN SPORTS HD 1

عصام الشوالي

كيف تشاهد مباراة آرسنال وهال سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة آرسنال وهال سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال وهال سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027

التشكيلات المحتملة آرسنال ضد هال سيتي

4-2-3-1
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
التشكيل
هال سيتي crest
هال سيتي
هال سيتي
5-4-1
دافيد رايادافيد راياريكاردو كالافيوريريكاردو كالافيورييوريان تيمبريوريان تيمبرجابرييلجابرييلإزري كونساإزري كونسابرونو جيمارايشبرونو جيمارايشديكلان رايسديكلان رايسنوني مادويكينوني مادويكيمارتين أوديجاردمارتين أوديجاردكريستوس تزوليسكريستوس تزوليسكاي هافرتيسكاي هافرتيسكونستانتينوس تزولاكيسكونستانتينوس تزولاكيسجون إيغانجون إيغانسيمي اجايسيمي اجايريان غيليسريان غيليسL. CoyleL. Coyleنوبيل ميندينوبيل مينديمحمد بشير بلوميمحمد بشير بلوميR. SlaterR. Slaterteam-logoإليوت سترودتيم ايروغبونامتيم ايروغبونامأوليفر ماكبيرنيأوليفر ماكبيرني
هال سيتي crest
هال سيتي
هال سيتي
4-2-3-1
آرسنال

التشكيلة الأساسية

هال سيتي

المدرب

  • ميكيل آرتيتا
  • سيرجي ياكيروفيتش

نتائج آرسنال وهال سيتي في المباريات الأخيرة

آرسنال

آرسنال - المستوى

بايرن ميونخ
ت2-2
إيفرتون
ف2-0
FLE
خ1-1
ليفربول
ف0-1
سلافيا براج
ف1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
8/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
هال سيتي

هال سيتي - المستوى

نيوكاسل
خ2-1
إيفرتون
ت2-2
فولهام
خ1-0
برينتفورد
ت1-1
ابسويتش
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
6/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات آرسنال وهال سيتي في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

آرسنالتعادلهال سيتي
4
1
0
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
2
هال سيتي badge
هال سيتي
هال سيتي
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
هال سيتي badge
هال سيتي
هال سيتي
1
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
4
انتهت
كأس الاتحاد الإنجليزي
هال سيتي badge
هال سيتي
هال سيتي
0
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
4
انتهت
كأس الاتحاد الإنجليزي
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
0
هال سيتي badge
هال سيتي
هال سيتي
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
هال سيتي badge
هال سيتي
هال سيتي
1
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
3
انتهت
13الأهداف المسجلة2
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب آرسنال وهال سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
آرسنالآرسنالآرسنال
9801145+924
ف
ف
ف
ف
خ
2
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
97022010+1021
خ
خ
ف
ف
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
9612247+1719
ف
خ
ف
ف
ف
4
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
95131915+416
ف
خ
ف
ف
خ
5
ليفربولليفربولليفربول
9432119+215
خ
ف
ف
خ
ف
6
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
9351169+714
ف
ت
خ
ت
ف
7
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
934299013
ف
خ
خ
ت
ف
8
بورنموثبورنموثبورنموث
93331413+112
ف
ف
ف
خ
خ
9
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
93331010012
ف
ف
ف
ت
خ
10
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
93331013-312
ت
ف
ف
ت
ف
11
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
92521110+111
ت
ت
خ
ت
خ
12
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
925298+111
خ
ت
ت
خ
ت
13
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
93241215-311
خ
ف
خ
خ
ف
14
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
93241418-411
ت
ت
خ
ف
خ
15
فولهامفولهامفولهام
9234911-29
ت
ف
ف
خ
ت
16
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
9306916-79
ف
خ
خ
ف
ف
17
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
91441015-57
خ
خ
ت
ت
ت
18
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
9216921-127
خ
خ
خ
ف
ت
19
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
9135612-66
خ
ت
خ
خ
خ
20
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
9126717-105
خ
ت
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل