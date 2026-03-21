team-logoآرسنال
team-logoمانشستر سيتي
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ومانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب ويمبلي، مباراة هامة وقوية، تجمع بين آرسنال ومانشستر سيتي، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026.

الكل على موعد مع مباراة من قمم الكرة الإنجليزية، آرسنال ومانشستر سيتي كلاهما يبحثان عن أول لقب خلال الموسم الحالي، وفرصة كبيرة للمدفعجية للتتويج بكل الألقاب..

ما موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026؟

موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026، هو الأحد 22 مارس 2026، على ملعب ويمبلي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ومانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس الرابطة الإنجليزية بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عصام الشوالي.

القنوات الناقلة | التعليق
beIN SPORTS 1عصام الشوالي
TOD TV

التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال ومانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026

آرسنالHome team crest

4-2-3-1

4-3-3

Home team crestمان سيتي
13
كيبا اريزابالاغا
4
بين وايت
2
ويليام ساليبا
6
جابرييل
5
بييرو هينكابي
7
بوكايو ساكا
41
ديكلان رايس
10
إيبيريشي إيز
19
لياندرو تروسار
36
مارتن زوبيميندي
14
فيكتور جيوكيريس
1
جيمس ترافورد
21
ريان آيت نوري
27
ماتيوس نونيز
3
روبن دياش
45
عبد القدير خوسانوف
20
بيرناردو سيلفا
16
رودري
33
نيكو أوريلي
11
جيريمي دوكو
10
ريان شرقي
9
إرلينج هالاند

البدلاء

المدرب

  • ميكيل آرتيتا

المدرب

  • بيب جوارديولا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

نتائج آرسنال ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

آرسنال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

مان سيتي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات آرسنال ومانشستر سيتي الأخيرة

آرسنال

آخر 5 مباريات

مان سيتي

2

انتصاران

3

تعادلات

0

انتصار

9

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5
