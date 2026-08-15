ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ومانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب "ميلينيوم" مواجهة كبرى تجمع بين آرسنال ومانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية 2026.

ويريد المدربان ميكيل أرتيتا وإنزو ماريسكا أن يفتتحا المباريات في الموسم المنتظر بإحراز لقب يخفف الضغط على كل منهما أمام الجماهير فيما تبقى من عمر الموسم.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ومانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية 2026؟

موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية 2026، هو الأحد 16 أغسطس 2026، على ملعب ميلينيوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.

الدرع الخيرية - النهائي 16 أغسطس 2026 - 10:00 الألفية

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ومانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية 2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدرع الخيرية بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية 2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حسن العيدروس.

كيف تشاهد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال ومانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية 2026

التشكيلات المحتملة آرسنال ضد مانشستر سيتي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب ميكيل آرتيتا التشكيل المتوقع البدلاء المدرب إينزو ماريسكا

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج آرسنال ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

تاريخ آرسنال ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة