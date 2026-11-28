يحتضن استاد الإمارات مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين آرسنال ومانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027، هو الأحد 29 نوفمبر 2026، على استاد الإمارات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة والنصف مساء (19:30) بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف (20:30) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 12 29 نوفمبر 2026 - 11:30 ملعب الإمارات

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ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، علي سعيد الكعبي، للتعليق على مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2026.

beIN SPORTS HD 1 علي سعيد الكعبي

كيف تشاهد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027

نتائج آرسنال ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات آرسنال ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

ترتيب آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027