ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف آرسنال، نظيره كوفنتري سيتي، في مواجهة قوية في فاتحة جولات الدوري الإنجليزي 2026-2027 وذلك على ملعب الإمارات.

وستكون كل الأنظار منصبة على حامل اللقب الذي عاد الدوري لخزائنه في الموسم الماضي بعد 22 عاما من الغياب..

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة آرسنال وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة آرسنال وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 لحساب الجولة الأولى من المسابقة هو يوم الجمعة 21 أغسطس 2026، على استاد الإمارات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1 21 أغسطس 2026 - 15:00 ملعب الإمارات

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 1 لبث المباراة بتعليق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد مباراة آرسنال وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة آرسنال وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027

نتائج آرسنال وكوفنتري سيتي في المباريات الأخيرة

تاريخ آرسنال وكوفنتري سيتي في المباريات الأخيرة

ترتيب آرسنال وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027