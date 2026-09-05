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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoآرسنال
ملعب الإمارات
team-logoتشيلسي
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال ضد تشيلسي
آرسنال
تشيلسي

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف آرسنال نظيره تشيلسي في مواجهة قوية في الجولة الثالثة من مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027 وذلك على ملعب الإمارات.

وستكون كل الأنظار منصبة على الفريقين اللذين بدآ الموسم بأفضل شكل ممكن وحققا العلامة الكاملة من أول مباراتين.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 لحساب الجولة الثالثة من المسابقة هو يوم السبت 6 سبتمبر 2026، على استاد الإمارات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
تشيلسي crest
تشيلسي
تشيلسي
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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 3
ملعب الإمارات

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 1 لبث المباراة بتعليق حسن العيدروس.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1حسن العيدروس
 
TOD TV

كيف تشاهد مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

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التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027

التشكيلات المحتملة آرسنال ضد تشيلسي

آرسنالHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

3-4-2-1

Home team crestتشيلسي
1
دافيد رايا
6
جابرييل
33
ريكاردو كالافيوري
4
بين وايت
15
إزري كونسا
7
بوكايو ساكا
17
كريستوس تزوليس
49
مايلز لويس سكيلي
41
ديكلان رايس
8
مارتين أوديجارد
29
كاي هافرتيس
1
إيميليانو مارتينيز
3
ويسلي فوفانا
6
ليفي كولويل
5
ماكسينس لاكروا
45
روميو لافيا
7
بيدرو نيتو
21
جوريل هاتو
17
مورجان روجرز
10
كول بالمر
24
ريس جيمس
9
جواو بيدرو

3-4-2-1

تشيلسيAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ميكيل آرتيتا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • تشابي ألونسو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج آرسنال وتشيلسي في المباريات الأخيرة

آرسنال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تشيلسي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
15/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ آرسنال وتشيلسي في المباريات الأخيرة

آرسنال

آخر 5 مباريات

تشيلسي

4

انتصارات

1

تعادل

0

انتصار

8

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027

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