ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف آرسنال نظيره تشيلسي في مواجهة قوية في الجولة الثالثة من مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027 وذلك على ملعب الإمارات.

وستكون كل الأنظار منصبة على الفريقين اللذين بدآ الموسم بأفضل شكل ممكن وحققا العلامة الكاملة من أول مباراتين.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 لحساب الجولة الثالثة من المسابقة هو يوم السبت 6 سبتمبر 2026، على استاد الإمارات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 3 6 سبتمبر 2026 - 11:30 ملعب الإمارات

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 1 لبث المباراة بتعليق حسن العيدروس.

كيف تشاهد مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027

نتائج آرسنال وتشيلسي في المباريات الأخيرة

تاريخ آرسنال وتشيلسي في المباريات الأخيرة

ترتيب آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027