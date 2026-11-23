يحتضن ملعب "إمارات" مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين آرسنال وبوروسيا دورتموند، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

آرسنال حقق 3 انتصارات وتعادل وحيد في أول أربع مباريات بمرحلة الدوري، ويبحث عن تكرار إنجاز الموسم الماضي والوصول إلى النهائي.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة آرسنال وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة آرسنال وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة آرسنال وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 على ملعب إمارات.

المباريات التالية آرسنال دوري أبطال أوروبا 15:00 دورتموند شاهد

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر مساء (23:00) مساء السعودية، الثانية عشر مساء (00:00) بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5 24 نوفمبر 2026 - 15:00 ملعب الإمارات

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 5 لبث المواجهة.

من معلق مباراة آرسنال وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حسن العيدروس، للتعليق على مباراة آرسنال وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.

beIN SPORTS HD 5 حسن العيدروس

كيف تشاهد مباراة آرسنال وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة آرسنال وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

نتائج آرسنال وبوروسيا دورتموند في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات آرسنال وبوروسيا دورتموند في المباريات الأخيرة

ترتيب آرسنال وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2026-2027