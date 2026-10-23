ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب الإمارات مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين آرسنال وإيفرتون في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي 2026-2027.
وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة آرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.
متى موعد مباراة آرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟
موعد مباراة آرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو السبت 24 أكتوبر 2026 على ملعب الإمارات.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء (17:00) بتوقيت السعودية، السادسة (18:00) بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟
تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.
من معلق مباراة آرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟
اختارت شبكة بي إن سبورتس، خليل البلوشي، معلقا بعد على مباراة آرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027.
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خليل البلوشي
كيف تشاهد مباراة آرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة آرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.
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التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027
التشكيلات المحتملة أستون فيلا ضد مانشستر سيتي
التشكيلة الأساسية
المدرب
- أوناي إيمري
- إينزو ماريسكا
نتائج آرسنال وإيفرتون في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات آرسنال وإيفرتون في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب آرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|7
|7
|0
|0
|19
|7
|+12
|21
ف
ف
ف
ف
ف
|2
|7
|6
|0
|1
|11
|5
|+6
|18
ف
ف
خ
ف
ف
|3
|7
|5
|1
|1
|23
|5
|+18
|16
ف
ف
ف
ف
ت
|4
|7
|4
|1
|2
|17
|13
|+4
|13
ف
ف
خ
ت
خ
|5
|7
|3
|3
|1
|9
|8
|+1
|12
ف
خ
ف
ت
ف
|6
|7
|2
|4
|1
|13
|8
|+5
|10
خ
ت
ف
ت
ت
|7
|7
|2
|4
|1
|9
|6
|+3
|10
ت
خ
ت
ف
ت
|8
|7
|2
|4
|1
|8
|7
|+1
|10
خ
ت
ف
ت
ت
|9
|7
|2
|3
|2
|8
|7
|+1
|9
خ
ت
خ
ت
ت
|10
|7
|3
|0
|4
|11
|15
|-4
|9
خ
ف
خ
ف
خ
|11
|7
|2
|2
|3
|10
|14
|-4
|8
خ
خ
ف
خ
ت
|12
|7
|2
|2
|3
|7
|11
|-4
|8
ف
ت
ف
خ
ت
|13
|7
|1
|4
|2
|10
|10
|0
|7
ت
ت
ت
خ
ت
|14
|7
|2
|1
|4
|9
|17
|-8
|7
خ
ف
ت
خ
ف
|15
|7
|1
|3
|3
|9
|13
|-4
|6
ف
خ
خ
ت
ت
|16
|7
|1
|3
|3
|6
|10
|-4
|6
ف
ت
خ
ت
ت
|17
|7
|2
|0
|5
|6
|14
|-8
|6
خ
ف
ف
خ
خ
|18
|7
|1
|2
|4
|7
|10
|-3
|5
ف
خ
ت
ت
خ
|19
|7
|1
|2
|4
|5
|9
|-4
|5
خ
خ
خ
ف
ت
|20
|7
|1
|1
|5
|6
|14
|-8
|4
خ
خ
خ
خ
ت