ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب الإمارات مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين آرسنال وإيفرتون في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة آرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة آرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة آرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو السبت 24 أكتوبر 2026 على ملعب الإمارات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء (17:00) بتوقيت السعودية، السادسة (18:00) بتوقيت الإمارات.





الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 8 24 أكتوبر 2026 - 10:00 ملعب الإمارات





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ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة آرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، خليل البلوشي، معلقا بعد على مباراة آرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027.





beIN SPORTS HD 1 خليل البلوشي





كيف تشاهد مباراة آرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة آرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027









نتائج آرسنال وإيفرتون في المباريات الأخيرة









تاريخ مواجهات آرسنال وإيفرتون في المباريات الأخيرة









ترتيب آرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027



