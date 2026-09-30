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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoاليونان
Toumba Stadium
team-logoهولندا
شاهد على beIN SPORTS 4
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة اليونان وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
اليونان ضد هولندا
اليونان
هولندا
اليونان
هولندا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة اليونان وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف منتخب اليونان نظيره الهولندي على ملعب "تومبا" ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

الفريقان يريدان تحقيق الفوز في مجموعة عقدها اليونانيون بالفوز على ألمانيا وتصدرهم المجموعة التي يحتل الهولنديون وصافتها برصيد 4 نقاط.


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة اليونان وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة اليونان وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة اليونان وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الخميس 1 أكتوبر 2026 على ملعب "تومبا".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21.45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة اليونان وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 4.

كيف تشاهد مباراة اليونان وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة اليونان وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



من معلق مباراة اليونان وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

لم تسند قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة تركيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 إلى معلق بعد.



beIN SPORTS 1


beIN SPORTS HD 4

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التشكيل المتوقع لمباراة اليونان وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


التشكيلات المحتملة اليونان ضد هولندا

4-4-2
اليونان crest
اليونان
اليونان
التشكيل
هولندا crest
هولندا
هولندا
4-3-3
كونستانتينوس تزولاكيسكونستانتينوس تزولاكيسجيورجيوس فاجيانيديسجيورجيوس فاجيانيديسكوستاس تسيميكاسكوستاس تسيميكاسمافروبانوسمافروبانوسباناجيوتيس ريتسوسباناجيوتيس ريتسوسK. KaretsasK. Karetsasteam-logoديميتريوس كوربيليسكريستوس تزوليسكريستوس تزوليسكريستوس زافيريسكريستوس زافيريسفانجيليس بافليديسفانجيليس بافليديستشارالامبوس كوستولاستشارالامبوس كوستولاسبارت فيربروجينبارت فيربروجينيان باول فان هيكيان باول فان هيكدينزل دومفريسدينزل دومفريسفيرجيل فان دايكفيرجيل فان دايكميكي فان دي فينميكي فان دي فينريان جرافنبيرخريان جرافنبيرخجوي فيرمانجوي فيرمانتياني ريندرزتياني ريندرزكريسينسيو سامرفيلكريسينسيو سامرفيلميكس ميردينكميكس ميردينكروبين فان بوميلروبين فان بوميل
هولندا crest
هولندا
هولندا
4-4-2
اليونان

التشكيلة الأساسية

هولندا

المدرب

  • I. Jovanovic
  • تشافي هرنانديز


نتائج اليونان وهولندا في المباريات الأخيرة


اليونان

اليونان - المستوى

المجر
ت0-0
السويد
ت2-2
إيطاليا
خ0-1
صربيا
ف1-2
ألمانيا
ف0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
5/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
هولندا

هولندا - المستوى

السويد
ف5-1
تونس
ف1-3
المغرب
خ1-1
ألمانيا
ت1-1
صربيا
ف1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
12/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5

تاريخ مواجهات اليونان وهولندا في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

اليونانتعادلهولندا
1
0
3
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا
اليونان badge
اليونان
اليونان
0
هولندا badge
هولندا
هولندا
1
انتهت
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا
هولندا badge
هولندا
هولندا
3
اليونان badge
اليونان
اليونان
0
انتهت
المباريات الودية
هولندا badge
هولندا
هولندا
1
اليونان badge
اليونان
اليونان
2
انتهت
المباريات الودية
هولندا badge
هولندا
هولندا
4
اليونان badge
اليونان
اليونان
0
انتهت
2الأهداف المسجلة9
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/4
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/4


ترتيب اليونان وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


المجموعة الثانية

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
اليوناناليوناناليونان
220031+26
ف
ف
2
هولنداهولنداهولندا
211032+14
ف
ت
3
ألمانياألمانياألمانيا
201112-11
خ
ت
4
صربياصربياصربيا
200224-20
خ
خ
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
هبوط


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