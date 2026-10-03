ما القنوات الناقلة لمباراة اليونان وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف منتخب اليونان نظيره الألماني على ملعب "تومبا" ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

اليونان مفاجأة المجموعة بل والمسابقة حتى الآن بتصدرها مجموعة تضم عملاقين بحجم ألمانيا وهولندا وعدم تعرضها لأي هزيمة خلال 3 مباريات.





وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة اليونان وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة اليونان وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة اليونان وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الأحد 4 أكتوبر 2026 على ملعب "تومبا".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21.45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.





دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 4 4 أكتوبر 2026 - 14:45 Toumba Stadium





ما القنوات الناقلة لمباراة اليونان وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 3.

كيف تشاهد مباراة اليونان وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة اليونان وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.









من معلق مباراة اليونان وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

أسندت قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على اليونان وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 إلى حسن العيدروس.









beIN SPORTS HD 3 حسن العيدروس





التشكيل المتوقع لمباراة اليونان وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027









نتائج اليونان وألمانيا في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات اليونان وألمانيا في المباريات الأخيرة









ترتيب اليونان وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027





المجموعة الثانية المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 اليونان اليونان 3 2 1 0 5 3 +2 7 ت ف ف 2 هولندا هولندا 3 1 2 0 5 4 +1 5 ت ف ت 3 ألمانيا ألمانيا 3 1 1 1 3 2 +1 4 ف خ ت 4 صربيا صربيا 3 0 0 3 2 6 -4 0 خ خ خ Championship Playoff تصفيات الهبوط هبوط



