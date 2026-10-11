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دوري أبطال آسيا النخبة
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team-logoالأهلي
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مصعب صلاح
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الوصل والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الوصل ضد الأهلي
القنوات الناقلة
دوري أبطال آسيا النخبة
الوصل
الأهلي
المملكة العربية السعودية
الإمارات العربية المتحدة

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الوصل والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحل نادي الأهلي السعودي ضيفًا على نظيره الوصل على استاد "زعبيل" ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

الأهلي تعادل في الجولة الأولى مع باختاكور بهدف لمثله، ليبدأ رحلة الدفاع عن لقبه بصورة مخيبة خاصة وأنّ المباراة جاءت على أرضه.

أما الوصل، فقد سقط في فخ الهزيمة حينما واجه القادسية في الجولة الأولى.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الوصل والأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الوصل والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

موعد مباراة الوصل والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 هو الإثنين 12 أكتوبر 2026 على ستاد "زعبيل".

وتنطلق صافرة البداية في تمام السابعة مساءً (19:00) بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة الوصل والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 2.

كما أنّ قنوات الكأس تنقل البطولة، وسوف يتم بث المواجهة عبر الكأس 6.

من معلق مباراة الوصل والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

خصصت شبكة بي إن سبورتس حسن العيدروس للتعليق على المباراة عبر beIN SPORTS 2.

بينما يعلق خالد الحدي على المواجهة عبر الكأس 6.



BeIN SPORTS 2


beIN SPORTS HD 2

حسن العيدروس


قنوات الكأس

الكأس 6

خالد الحدي


كيف تشاهد مباراة الوصل والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الوصل والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة الوصل والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027


التشكيلات المحتملة الوصل ضد الأهلي

المدرب

  • روي فيتوريا


نتائج الوصل والأهلي في المباريات الأخيرة


الوصل

الوصل - المستوى

KAL
ف0-3
شباب الأهلي
خ0-1
ALK
ف5-2
العين
ت2-2
القادسية
خ2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
11/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
الأهلي

الأهلي - المستوى

القادسية
خ3-2
الحزم
ف3-1
باختاكور
ت1-1
صن داونز
خ2-1
الفتح
ف0-4
الهدف المسجل (المستقبل)
11/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات الوصل والأهلي في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

الوصلتعادلالأهلي
0
0
1
دوري أبطال آسيا النخبة
الوصل badge
الوصل
الوصل
0
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
2
انتهت
0الأهداف المسجلة2
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا0/1
سجل كلا الفريقين أهدافًا0/1


ترتيب الوصل والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027


منطقة الغرب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
العينالعينالعين
110040+43
ف
2
الاستقلالالاستقلالاستقلال
110030+33
ف
3
الهلالالهلالالهلال
110021+13
ف
4
القادسيةالقادسيةالقادسية
110021+13
ف
5
نيفتشينيفتشيNEF
110010+13
ف
6
شباب أهلي دبيشباب أهلي دبيشباب الأهلي
110010+13
ف
7
الأهليالأهليالأهلي
10101101
ت
8
الاتحادالاتحادالاتحاد
10101101
ت
9
الشمالالشمالالشمال
10101101
ت
10
باختاكورباختاكورباختاكور
10101101
ت
11
الغرافةالغرافةالغرافة
100112-10
خ
12
الوصلالوصلالوصل
100112-10
خ
13
Al Quwa Al JawiyaAl Quwa Al Jawiyaالقوة الجوية
100101-10
خ
14
تراكتورتراكتورتراكتور
100101-10
خ
15
السدالسدالسد
100103-30
خ
16
النصرالنصرالنصر
100104-40
خ
التأهل إلى دور الـ 16


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