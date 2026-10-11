ما القنوات الناقلة لمباراة الوصل والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل نادي الأهلي السعودي ضيفًا على نظيره الوصل على استاد "زعبيل" ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

الأهلي تعادل في الجولة الأولى مع باختاكور بهدف لمثله، ليبدأ رحلة الدفاع عن لقبه بصورة مخيبة خاصة وأنّ المباراة جاءت على أرضه.

أما الوصل، فقد سقط في فخ الهزيمة حينما واجه القادسية في الجولة الأولى.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الوصل والأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

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متى موعد مباراة الوصل والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

موعد مباراة الوصل والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 هو الإثنين 12 أكتوبر 2026 على ستاد "زعبيل".

وتنطلق صافرة البداية في تمام السابعة مساءً (19:00) بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت الإمارات.





دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 2 12 أكتوبر 2026 - 12:00





ما القنوات الناقلة لمباراة الوصل والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 2.

كما أنّ قنوات الكأس تنقل البطولة، وسوف يتم بث المواجهة عبر الكأس 6.

من معلق مباراة الوصل والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

خصصت شبكة بي إن سبورتس حسن العيدروس للتعليق على المباراة عبر beIN SPORTS 2.

بينما يعلق خالد الحدي على المواجهة عبر الكأس 6.









beIN SPORTS HD 2 حسن العيدروس

الكأس 6 خالد الحدي





كيف تشاهد مباراة الوصل والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الوصل والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة الوصل والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027









نتائج الوصل والأهلي في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات الوصل والأهلي في المباريات الأخيرة









ترتيب الوصل والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027







