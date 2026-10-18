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الدوري المغربي الممتاز
team-logoالوداد الرياضي
مركب محمد الخامس
team-logoأمل تيزنيت
شاهد على SNRT Live
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الوداد وأمل تزنيت في الدوري المغربي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الوداد الرياضي
الدوري المغربي الممتاز
الوداد الرياضي ضد أمل تيزنيت
أمل تيزنيت
المغرب

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الوداد وأمل تزنيت في الدوري المغربي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف الوداد نظيره أمل تزنيت على ستاد "محمد الخامس" ضمن منافسات الجولة الرابعة في الدوري المغربي 2026-2027.

الوداد في المركز التاسع برصيد 4 نقاط، بينما أمل تزنيت ففي المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الوداد وأمل تزنيت في الدوري المغربي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الوداد وأمل تزنيت في الدوري المغربي 2026-2027؟

موعد مباراة الوداد وأمل تزنيت في الدوري المغربي 2026-2027 هو الأحد 18 أكتوبر 2026 على ستاد "محمد الخامس".

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت المغرب، الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت السعودية.


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الدوري المغربي الممتاز - الجولة 4
مركب محمد الخامس

ما القنوات الناقلة لمباراة الوداد وأمل تزنيت في الدوري المغربي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات المغربية الرياضية حقوق بث مباريات الدوري المغربي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.


الرياضية المغربية


المغربية الرياضية

-


كيف تشاهد مباراة الوداد وأمل تزنيت في الدوري المغربي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الوداد وأمل تزنيت في الدوري المغربي 2026-2027 عبر يوتيوب.

التشكيل المتوقع لمباراة الوداد وأمل تزنيت في الدوري المغربي 2026-2027


تشكيلات الدفاع الحسني الجديدي ضد الوداد الرياضي

4-3-2-1
الدفاع الحسني الجديدي crest
الدفاع الحسني الجديدي
الدفاع الجديدي
page.match.formation.title
الوداد الرياضي crest
الوداد الرياضي
الوداد
4-3-3
باباكار نياسي مبايباباكار نياسي مبايteam-logoO. Benchchaouiteam-logoبولكاسوم دياراteam-logoمحمد بن طرشةteam-logoZ. Oubraimteam-logoإبراهيم الإدريسي البوزيديteam-logoA. Idrissiteam-logoيوسف ميشطteam-logoM. Mouchtanimteam-logoميغيteam-logoR. Da Costateam-logoالمهدي بنعبيدteam-logoمحمد مفيديحيى عطية اللهيحيى عطية اللهteam-logoصلاح مصدقteam-logoيوسفو دايوteam-logoأسامة الزمراويteam-logoA. Khalloufiteam-logoN. Byarteam-logoA. El Hassouniteam-logoمعاذ إنزوسيلفير غانفولا ميبوسيسيلفير غانفولا ميبوسي
الوداد الرياضي crest
الوداد الرياضي
الوداد
4-3-2-1
الدفاع الحسني الجديدي

التشكيلة الأساسية

الوداد الرياضي

البدلاء

المدرب

  • R. Cheu
  • باولو سيرجيو


نتائج الوداد وأمل تزنيت في المباريات الأخيرة


الدفاع الجديدي

الدفاع الجديدي - المستوى

اتحاد تواركة
ف1-2
الكوكب المراكشي
ت1-1
اتحاد يعقوب المنصور
ت2-2
نهضة بركان
خ1-3
النادي المكناسي
خ2-6
الهدف المسجل (المستقبل)
8/13
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5
الوداد

الوداد - المستوى

المغرب الفاسي
خ0-1
أولمبيك الدشيرة
خ1-3
نهضة بركان
خ2-0
اتحاد تواركة
خ1-2
وداد تمارة
خ1-3
الهدف المسجل (المستقبل)
3/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات الوداد وأمل تزنيت في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

الدفاع الحسني الجديديتعادلالوداد الرياضي
1
1
3
الدوري المغربي الممتاز
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الدفاع الحسني الجديدي
الدفاع الجديدي
1
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الوداد الرياضي
الوداد
0
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
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الوداد الرياضي
الوداد
1
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الدفاع الحسني الجديدي
الدفاع الجديدي
1
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
الدفاع الحسني الجديدي badge
الدفاع الحسني الجديدي
الدفاع الجديدي
0
الوداد الرياضي badge
الوداد الرياضي
الوداد
2
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
الوداد الرياضي badge
الوداد الرياضي
الوداد
4
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الدفاع الحسني الجديدي
الدفاع الجديدي
1
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
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الدفاع الحسني الجديدي
الدفاع الجديدي
0
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الوداد الرياضي
الوداد
1
انتهت
3الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب الوداد وأمل تزنيت في الدوري المغربي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
النادي المكناسيالنادي المكناسيالنادي المكناسي
421173+47
ف
ت
خ
ف
2
حسنية أغاديرحسنية أغاديرحسنية أكادير
4211118+37
ت
ف
خ
ف
3
إتحاد طنجةإتحاد طنجةاتحاد طنجة
421175+27
ف
خ
ت
ف
4
المغرب الفاسيالمغرب الفاسيالمغرب الفاسي
421154+17
خ
ت
ف
ف
5
إتحاد تواركةإتحاد تواركةاتحاد تواركة
421132+17
خ
ت
ف
ف
6
الكوكب الرياضي المراكشيالكوكب الرياضي المراكشيالكوكب المراكشي
320154+16
ف
ف
خ
7
الدفاع الحسني الجديديالدفاع الحسني الجديديالدفاع الجديدي
4202111106
ف
ف
خ
خ
8
الرجاء البيضاويالرجاء البيضاويالرجاء
312021+15
ت
ت
ف
9
الجيش الملكيالجيش الملكيالجيش الملكي
211032+14
ت
ف
10
الوداد الرياضيالوداد الرياضيالوداد
31113304
ت
ف
خ
11
وداد تمارةوداد تمارةوداد تمارة
31023303
خ
خ
ف
12
أمل تيزنيتأمل تيزنيتأمل تيزنيت
310248-43
خ
ف
خ
13
نهضة بركاننهضة بركاننهضة بركان
30302203
ت
ت
ت
14
المغرب التطوانيالمغرب التطوانيالمغرب التطواني
403125-33
خ
ت
ت
ت
15
الفتح الرباطيالفتح الرباطيالفتح الرباطي
402224-22
ت
ت
خ
خ
16
نهضة الزمامرةنهضة الزمامرةنهضة الزمامرة
4013510-51
ت
خ
خ
خ
CAF Champions League Qualification
كأس القارات
تصفيات الهبوط
هبوط




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