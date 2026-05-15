Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري روشن السعودي
team-logoالهلال
المملكة أرينا
team-logoنيوم
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
الهلال ضد نيوم
الهلال
نيوم

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل نيوم ضيفًا على الهلال على ملعب "المملكة أرينا" بمباراة قوية لحساب الجولة 33 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

لا مجال لأي تعثر بالنسبة للهلال لأن عدم الفوز سيعني منح النصر فرصة على طبق من ذهب لتحقيق لقب دوري روشن السعودي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الهلال ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الهلال ونيوم في الجولة 33 من دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 16 مايو 2026، على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة وخمس دقائق مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة وخمس دقائق مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
الهلال crest
الهلال
الهلال
نيوم crest
نيوم
نيوم
crest
دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي
المملكة أرينا

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
ثمانيةعبدالله الحربي
 

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الهلال ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الهلال ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الهلال ضد نيوم

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيموني إنزاجي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كريستوف غالتيير

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الهلال ونيوم في المباريات الأخيرة

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

نيوم
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
5/5

تاريخ المواجهات بين الهلال ونيوم في المباريات الأخيرة

الهلال

المباراة الأخيرة

نيوم

1

انتصار

0

تعادل

0

انتصار

2

الأهداف المسجلة

1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/1
سجل كلا الفريقين
1/1

ترتيب الهلال ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026

إعلان