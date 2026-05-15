ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل نيوم ضيفًا على الهلال على ملعب "المملكة أرينا" بمباراة قوية لحساب الجولة 33 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

لا مجال لأي تعثر بالنسبة للهلال لأن عدم الفوز سيعني منح النصر فرصة على طبق من ذهب لتحقيق لقب دوري روشن السعودي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الهلال ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الهلال ونيوم في الجولة 33 من دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 16 مايو 2026، على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة وخمس دقائق مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة وخمس دقائق مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق ثمانية عبدالله الحربي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الهلال ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الهلال ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الهلال ضد نيوم التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيموني إنزاجي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب كريستوف غالتيير

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الهلال ونيوم في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الهلال ونيوم في المباريات الأخيرة

الهلال المباراة الأخيرة نيوم 1 انتصار 0 تعادل 0 انتصار نيوم 1 - 2 الهلال 2 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 1/1

ترتيب الهلال ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026