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دوري روشن السعودي
team-logoالهلال
استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز
team-logoالفيصلي
شاهد على ثمانية
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
الهلال ضد الفيصلي
الهلال
الفيصلي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الهلال، نظيره الفيصلي، في مواجهة قوية في فاتحة جولات الدوري السعودي وذلك على ملعب المملكة أرينا.

الهلال يدخل المباراة وعينه على تحقيق الفوز وافتتاح الموسم بشكل رائع لضمان المنافسة على لقب دوري روشن السعودي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي في دوري روشن السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الهلال والفيصلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الهلال والفيصلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 لحساب الجولة الأولى من المسابقة هو يوم الجمعة 14 أغسطس 2026، على استاد المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
الهلال crest
الهلال
الهلال
الفيصلي crest
الفيصلي
الفيصلي
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دوري روشن السعودي - الجولة 1
استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة ثمانية 1 لبث المباراة بتعليق مشاري القرني.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية 2مشاري القرني

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والفيصلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

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التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والفيصلي في دوري روشن السعودي 2026-2027

التشكيلات المحتملة الهلال ضد الفيصلي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيموني إنزاجي

التشكيل المتوقع

البدلاء

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الهلال والفيصلي في المباريات الأخيرة

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

الفيصلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ المواجهات بين الهلال والفيصلي في المباريات الأخيرة

الهلال

آخر 5 مباريات

الفيصلي

4

انتصارات

1

تعادل

0

انتصار

11

الأهداف المسجلة

8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
5/5

ترتيب الهلال والفيصلي في دوري روشن السعودي 2026-2027

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